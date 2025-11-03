[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경일대 KIU스포츠단 미식축구부 ‘블랙베어스(BLACK BEARS)’가 지난 2일 군위종합운동장에서 열린 제65회 전국대학미식축구선수권대회(타이거볼) 8강전에서 성균관대(ROYALS)를 24대 0으로 완파하며 4강 진출에 성공했다.

이번 대회는 대한미식축구협회가 주최하고 각 지역협회가 주관하는 국내 최고 권위의 대학 미식축구 대회다.

전국 8개 대학이 참가해 대학 리그 최강자를 가린다.

경일대는 대구·경북 컨퍼런스 2위로 본선에 진출했으며 경기·강원 컨퍼런스 1위 성균관대를 상대로 2022년 4강전의 아쉬운 패배를 설욕했다.

1쿼터에서는 윤진욱(스포츠재활 3), 김현수(부동산지적 2) 선수의 강력한 라인 플레이를 앞세워 첫 터치다운을 만들어냈다.

이어 2쿼터에서 배민재(소방방재 4) 선수가 30야드 필드골을 성공시키며 전반을 10대 0으로 마무리했다.

후반에도 경일대의 공격은 거침없었다.

4쿼터에서 쿼터백 박병민(스포츠재활 3) 선수가 리시버 변지욱(스포츠재활 4), 배민재 선수에게 연속으로 패스를 성공시키며 두 개의 터치다운을 추가, 24대 0의 완승을 거뒀다.

이번 승리로 경일대는 3년 만에 타이거볼 4강에 복귀하며 경북대·한양대·연세대와 함께 2025년 대학리그 최강자 자리를 놓고 격돌하게 됐다.

경일대는 오는 16일 군위종합운동장에서 강력한 우승 후보인 연세대(이글스)와 4강전을 치를 예정이다.

이건영 감독은 “선수들이 초반의 긴장을 이겨내고 집중력과 팀워크로 완벽한 경기를 펼쳤다”며 “2022년의 아쉬움을 털어낸 만큼 남은 경기에서도 최고의 기량을 보여주겠다”고 말했다.