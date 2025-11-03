[헤럴드경제(성)=박정규 기자]가천대 대학일자리플러스센터(센터장 전성민)가 대학 정문에서 ‘경기도 미래세대재단과 함께하는 ‘청년고용정책 홍보DAY’를 개최했다.

이번 행사는 재학생의 청년고용정책 정보 접근성을 높이고, 현장 안내를 통해 취업 준비를 체계적으로 지원하기 위해 마련됐다. 센터는▷미래내일일경험 ▷K-디지털트레이닝(KDT) ▷국민취업지원제도(국취제) 등 주요 청년고용정책을 안내하고, 재학생 맞춤형 고용서비스 및 졸업생 특화 프로그램 등 다양한 취업지원 정보를 제공했다.

학생들은 현장 안내를 받은 뒤 센터 SNS 채널 친구 추가 등 간단한 미션을 수행하면 ‘간식키트’를 받을 수 있어 높은 참여율을 보였다.

또한 경기도 미래세대재단은 청년들의 취업 준비 부담 완화를 위한 ‘경기청년면접수당’ 2차 모집(접수기간: 10월 27일~12월 5일)을 홍보했다. 해당 제도는 경기도에 거주하는 만 18~39세(1985.1.1.~2007.12.31. 출생자) 청년을 대상으로 하며, 면접 1건당 5만 원을 경기지역화폐로 지급하고 연간 최대 10건까지 지원한다.

재단은 커피트럭을 운영하며 면접수당 안내와 함께 다양한 경품 추첨 이벤트를 진행했으며, 선착순 300명의 학생에게 음료와 재단 기념품을 제공해 큰 호응을 얻었다.

전성민 센터장은 “이번 행사를 통해 청년고용정책에 대한 접근성이 높아지고, 학생들의 관심이 KDT 설명회 등 후속 프로그램으로 자연스럽게 이어지길 기대한다”며 “앞으로도 학내 프로그램과의 연계를 강화해 정책 활용 사례를 넓히고 구직 단계별 지원을 지속하겠다”고 말했다.