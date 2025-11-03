농산업 분야 청년 진출 및 아이디어 창출 목표… 교육과 실전창업 프로그램으로 구성

재단법인 청년재단이 지난 10월 30일 서울 명동 커뮤니티하우스 마실에서 ‘제3기 NH에그테크 청년창업캠퍼스’의 수료식 및 데모데이를 성황리에 개최했다고 밝혔다.

‘NH애그테크 청년창업캠퍼스’는 농산업 분야의 발전을 위해 첨단기술과의 융합을 추진하고, 미래성장 동력인 청년인재를 양성하기 위해 기획된 프로그램이다.

지난 6월부터 약 5개월간 진행된 이번 3기 과정에서는 해당 분야 진출을 희망하는 청년들을 대상으로 창업 기초 교육, 전문가 멘토링, 실전 창업 프로젝트 등 다채로운 프로그램이 운영됐다. 이날 총 82명의 청년이 이 과정을 수료하며 새로운 출발을 알렸다.

행사에는 청년 당사자를 비롯해 프로그램의 공동운영사인 농협중앙회ㆍ농협은행 관계자, 밴처 투자자 등 100여 명이 참석해 미래 청년 창업가들의 도전과 성취에 아낌없는 박수를 보냈다.

행사의 하이라이트인 데모데이에서는 총 16개 팀이 지난 143일간의 교육 과정을 통해 발전시킨 사업계획을 발표했으며, MVP(Minimum Viable Product, 최소 기능 제품) 전시 부스에서는 24개 팀이 직접 개발한 시제품을 선보였다.

사업계획 발표 시간에는 ▲푸드테크 ▲IT플랫폼 ▲애그테크 등 첨단기술과 농산업을 결합한 다양한 아이디어가 경쟁을 펼쳤다.

전문가 심사를 통해 ▲대상 1팀(밀리어트-당뇨인을 위한 맞춤형 메디푸드) ▲최우수상 1팀(크리미웨이-쌀과 지역 농산물을 이용한 올인원 단백질 보충제) ▲우수상 2팀(Korea Mate-근거리 위치 기반 인력 매칭 어플리케이션, 레비타-노지 스마트팜 기기&어플리케이션) ▲장려상 3팀(보이지벤처스-느타리버섯 기반 스페셜티 대체커피분말, NanoHarvestEnergy-바이오차 습도 발전 기반 전기자극농법을 활용한 농산물 솔루션, 파이스피어-식물ㆍ미생물 상호작용을 활용한 친환경 전력생산 기술)이 선정됐다.

또한 전시 부스에는 ▲스마트팜 기기 ▲기능성 식품 ▲농업 IT솔루션 등 농산업 혁신 아이템들이 공개돼 참관객들의 높은 호응을 얻었다.

박주희 청년재단 사무총장은 “현장에 직접 와보니 교육기간 동안 다양한 프로그램에 밀도 있게 참여한 청년들의 열정을 그대로 느낄 수 있었다”며, “의미 있는 성과를 낸 청년들의 혁신과 도전, 그리고 미래를 진심으로 응원한다”고 전했다.

한편, 올해로 3년째를 맞이한 ‘NH 애그테크 청년창업캠퍼스’는 고용노동부가 주관하고 대한상공회의소가 운영하는 미래내일 일경험 지원사업의 일환으로, 청년재단ㆍ농협중앙회ㆍ농협은행이 공동으로 운영하고 있다. 해당 프로그램은 2024년에 고용노동부 선정 ‘우수 프로그램’으로 선정돼 장관상을 수상한 바 있다.