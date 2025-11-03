[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] BNK부산은행은 3일 BNK썸 여자프로농구단 인수를 기념해 팬들과 함께 팀의 우승을 응원하는 정기적금 상품인 ‘BNK썸농구단 우승기원적금’을 출시한다고 밝혔다.

이번 상품은 기본금리 연 1.70%에 이벤트 우대 이율 최대 5.50%p, 거래실적 우대이율 0.80%p를 더해 최대 연 8.00%의 금리를 제공한다. 판매기간은 오는 12월 31일까지이며, 한도(3000좌) 소진 시 조기 종료될 수 있다.

이벤트 이율은 ▷경기결과 우대이율 최대 3.00%p ▷선수시상 우대이율 최대 1.00%p ▷선수응원 우대이율 최대 0.50%p ▷경기장 방문 우대이율 최대 1.00%p 등으로 구성됐다.

거래실적 우대이율은 ▷입출금계좌 평잔 증가 시 0.30%p ▷정기예금 신규가입 시 0.20%p ▷반가운 손님 우대이율 0.20%p ▷모바일뱅킹 알림서비스 또는 영업점 안내 동의 우대이율 0.10%p가 제공된다.

가입대상은 만 14세 이상 개인 고객이며 부산은행 영업점과 모바일뱅킹 앱(App)을 통해 1인 1계좌만 가입이 가능하다. 가입기간은 6개월이며 월 1만원 이상 30만원 이하 범위 내에서 자유롭게 불입할 수 있다.

부산은행은 상품 출시를 기념해 오는 11월 15일까지 ‘BNK썸농구단 우승 기원 이벤트’도 진행한다. 적금 가입 고객이 BNK썸농구단 응원메시지를 작성하면 추첨을 통해 BNK썸농구단 유니폼 및 싸인볼, 경기티켓, 커피 쿠폰 등을 증정한다. 또한 리그 1~3회차 경기결과 예측 이벤트를 통해 경기 참여형 즐거움도 더했다.

부산은행 신식 개인고객그룹장은 “이번 상품은 팬들과 함께 지역 대표 여자프로농구단의 선전을 응원하고, 지역 스포츠에 활력을 불어넣기 위해 기획됐다”며 “앞으로도 지역사회와 스포츠가 함께 성장할 수 있도록 금융의 즐거움을 더한 상품과 서비스를 지속적으로 선보이겠다”고 밝혔다.