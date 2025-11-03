글로벌 기업과 학계 전문가 모여 혁신 기술·순환경제 모델 공개

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 대한민국 배터리 산업의 새로운 역사를 여는 ‘국제 배터리 엑스포 2025 포항(International Battery Expo 2025 Pohang)’이 3일 성대히 개막했다.

이번 엑스포는 경북에서 지방자치단체 주도로 열리는 최초의 글로벌 배터리 산업 비즈니스 플랫폼으로, 국내 배터리 산업의 글로벌 리더십을 강화하는 중요한 장으로 평가받는다.

이번 행사는 포항시와 경상북도가 공동 주최하고, (재)포항테크노파크가 주관했으며, 산업통상자원부, 기후에너지환경부, 한국배터리산업협회, 경북포항이차전지산업기업협의회, 노르딕 무역투자대표부가 후원했다.

포스텍 대학체육관에서 열린 개막식에는 이강덕 포항시장, 양금희 경북도 경제부지사, 이상휘·이만희 국회의원, 김일만 포항시의회 의장, 정병준 에너지머티리얼즈㈜ 대표 등 산·학·연·관 관계자 500여 명이 참석했다.

특히 이동채 에코프로 상임고문, 김제영 LG에너지솔루션 CTO, 홍영준 포스코퓨처엠 부사장 등 국내 배터리 산업 대표 인사들이 개막 퍼포먼스를 함께하며 엑스포의 시작을 알렸다.

독일·노르웨이·스웨덴 등 주요 기술협력국 관계자들도 참여해 글로벌 산업의 지속 가능한 미래를 기원했다.

개막식 후 진행된 기조 강연에서 김제영 LG에너지솔루션 CTO는 ‘혁신을 이끄는 LG에너지솔루션의 전략’을 주제로 차세대 배터리 기술 혁신과 글로벌 시장 대응 전략을 발표해 주목받았다.

전시장인 포스텍 대학체육관은 ▲특별전시존 ▲소재·부품존 ▲장비존 ▲기술·사업화존 ▲자원순환존 ▲서비스존 ▲산학협력존 등 8개 전시존으로 구성됐으며, 36개 기업·학교·연구소가 70여 개 부스를 운영하고 있다.

특별전시존에는 포항 대표 앵커기업인 ㈜에코프로와 ㈜포스코퓨처엠이 각각 부스를 운영하며 지역 산업 경쟁력과 기술 역량을 선보였다.

에코프로는 15만 평 규모 양극재 생산단지 기반 기술력과 폐배터리 자원 회수를 통한 ‘클로즈드 루프 시스템’ 친환경 순환경제 모델을 소개했다.

포스코퓨처엠은 국내 유일 양·음극재 통합 생산 역량과 차세대 배터리 소재 기술, 공급망 구축 성과를 공개했다.

오후 체인지업그라운드에서는 독일 세션을 시작으로 노르웨이 등 2일간 전문 컨퍼런스가 열리며, 글로벌 기술 협력과 산업 교류의 폭을 넓힌다.

2일차에는 국가배터리자원순환클러스터에서 한국 세션과 글로벌 세션이 이어진다.

이강덕 포항시장은 “이번 엑스포는 배터리 산업의 미래를 논의하고 제시하는 글로벌 산업 교류의 장”이라며 “포항이 대한민국을 넘어 세계 배터리 산업의 글로벌 허브로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.