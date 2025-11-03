[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 기장군은 오는 7일까지 ‘2025 농림어업총조사’ 조사 업무를 담당할 조사요원을 모집한다고 3일 밝혔다.

‘농림어업총조사’는 국가데이터처(구, 통계청)가 주관하고 지방자치단체가 실시하는 5년 주기의 전국 단위 통계조사다. 농가·임가·어가의 규모와 경영형태, 구조 변화를 파악하며 조사 결과는 농림어업 정책 수립과 지역 발전의 기초자료로 활용된다.

이번 기장군 조사요원 모집인원은 총 45명이다. 이 중 조사원 38명(예비조사원 3명 포함)은 가구 방문 조사를 담당하며 조사관리자 등 7명은 현장조사가 안전하고 원활하게 진행될 수 있도록 조사업무를 관리하고 지원하는 업무를 담당하게 된다.

모집 대상은 국내에 거주하는 만 18세 이상으로, 농림어업총조사에 관심이 있고 통계조사에 대한 책임감이 있는 분이라면 누구나 지원할 수 있다. 신청은 농림어업총조사 홈페이지(affcensus.go.kr) 또는 군청 3층 기획감사실을 방문해 접수할 수 있으며, 모집 인원, 기간, 접수 방법 등 자세한 내용은 군 홈페이지에서 확인할 수 있다.

한편 2025 농림어업총조사는 전국 농림어가를 대상으로 11월 20일부터 12월 22일까지 실시한다.