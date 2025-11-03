경북 최초, 국내 6번째 농업 유산 국제 인증

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 울진군의 ‘울진 금강송 산지 농업 시스템’이 유엔식량농업기구(FAO)로부터 세계중요농업유산(GIAHS)으로 공식 등재됐다.

지난달 31일 이탈리아 로마 FAO 본부에서 열린 인증서 수여식에는 울진군 대표단이 참석해 공식 인증서를 전달받았다.

이번 등재는 경상북도 최초이자, 국내에서는 농업 유산 부문 여섯 번째 국제 인증 사례로, 울진군의 오랜 전통 산림·농업 관리 노력이 세계적으로 인정받았다는 의미를 갖는다.

‘울진 금강송 산지농업시스템’은 수백 년간 이어져 온 전통적 산림 관리와 산간 농업이 조화를 이루며 지역 생태계를 지켜온 산지 농업 모델이다.

FAO는 이번 등재 배경에 대해 “전통농업과 자연자원을 조화롭게 보전하며, 생태적·문화적 가치를 후세에 전승하는 지속 가능한 농업체계의 모범사례”라고 평가했다.

울진군은 이번 등재를 계기로 금강송 산지농업시스템의 체계적인 보전과 관리, 생태관광 및 지역 특화 산업 육성을 적극 추진할 계획이다.

군은 현지 수여식에서 울진금강송 산지농업시스템의 우수성과 지역 농특산품을 전 세계에 알리는 전시홍보부스를 운영했다.

부스는 ‘인간과 숲이 공존하는 울진의 산지농업’을 주제로 구성돼, 시스템의 역사와 구조, 생태적 가치, 주민들이 이어온 전통적 산림·농업 융합 방식(Agroforestry)을 한눈에 볼 수 있도록 했다.

또한 금강송 향과 정신을 담은 지역 특산품도 선보였다. 금강송주, 유기농 와송과 대추를 활용한 건강음료, 솔잎 분말 베이커리, 금강솔잎 패브릭 퍼퓸 등이 전시되며 국제 참석자들의 큰 관심을 끌었다.

손병복 울진군수는 “이번 등재는 울진군민 모두의 자부심이자, 조상 대대로 이어온 전통 농업과 산림문화가 세계적으로 인정받은 성과”라며, “앞으로도 금강송을 비롯한 울진의 천혜 자원을 보전하고 지역 농업과 관광이 함께 발전할 수 있는 지속 가능한 모델을 만들어가겠다”고 말했다.

이어 “금강송이 상징하는 울진의 숲과 농업, 문화가 조화롭게 발전할 수 있도록 세계와의 교류를 확대하고, 지역 농특산품의 세계화를 위해 적극 노력하겠다”고 덧붙였다.