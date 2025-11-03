영화 ‘너와 나의 5분’ 재민役 맡은 샛별 “재민 매력적…퀴어 영화 거부감 없어” 넷플릭스 ‘기리고’ 첫 주연 “사흘간 잠 못 자”

[헤럴드경제=손미정 기자] 어릴 적부터 배우를 꿈꿨던 한 청년이 묵묵히 자신의 길을 걸어가고 있다. 실패, 좌절을 견뎌내며 한 걸음씩 딛다 보니 어느덧 이름 앞에 ‘독립영화계의 샛별’이라는 반짝이는 수식어가 그를 따라다녔다. 독립영화 주·조연과 드라마 조연 등 차곡차곡 쌓여온 필모그라피는 진심을 다해 연기자의 길을 걸어 온 시간의 결과물이다.

“저는 한 단계씩 계단을 밟아서 올라가는 게 훨씬 더 단단하다고 생각해요.” 흔들림 없이 단단한 사람. 일말의 요행 없이, 자신만의 속도로 후회 없이 전진하고 있는 배우 현우석에 가장 어울리는 말이란 생각이 들었다.

오는 5일 영화 ‘너와 나의 5분’ 개봉을 앞두고 주연 ‘재민’을 연기한 현우석을 서울 종로구 모처에서 만났다. 김광석과 유재하를 좋아하고, 돌아서기 무섭게 ‘초심’을 외치는 그가 좀처럼 요즘 청년 같지 않다. 2001년 대구를 배경으로 한 이번 영화에서, 2001년 생인 그의 연기가 유독 편안하고 자연스러웠던 이유는 멀리 있지 않았다.

‘너와 나의 5분’은 모든 것이 낯설고 무엇이든 새롭던 시절, 좋아하는 음악과 비밀을 공유하던 경환(심현서 분)과 재민 두 소년의 이야기를 그린 영화다. 현우석은 경환과 일본 음악을 좋아하는 취미를 공유하며, 그와 점차 가까워지는 반장 재민으로 분했다. 작 중 재민은 전학생 경환을 챙겨주는 누구보다 따뜻하고 다정한 캐릭터지만, 경환이 비밀을 털어놓는 후반부부터는 완전히 다른 모습을 보여준다. 현우석은 그런 재민의 캐릭터에 이끌려 영화에 출연키로 결심했다.

“재민이라는 캐릭터가 너무 매력적이었어요. 초반에는 경환을 만나서 이끌어주는 모습을 보이다가, 감정이 확 바뀌잖아요. (연기하는 것이) 어렵겠지만 재미있겠다는 생각이 들었죠. 대구라는 배경도 신선했어요. 사투리가 궁금하기도 했었거든요. 되돌아보면 사투리로 감정 연기까지 하는 것이 제겐 큰 도전이었던 것 같아요.”

영화에서 두 소년은 이어폰을 나눠 끼고, 함께 음악을 듣는 그들만의 5분이 차곡차곡 쌓여간다. 그들 사이에서 관객이 느끼는 감정은 친구 이상, 하지만 연인이라고 하기에는 뭔가가 부족하다. 그럼에도 경환과 재민의 시간에는 분명 풋풋한 설렘이 있다. 현우석은 “언젠가는 퀴어 영화를 해보고 싶다고 생각했다”고 했다. 그는 촬영 전 고레에다 히로카즈 감독의 ‘괴물’(2023), 루카 구아다니노 감독의 ‘콜 미 바이 유어 네임’(2017) 등을 여러 퀴어 영화를 보며 그만의 ‘재민’을 조금씩 찾아나갔다.

“경환과 재민이라는 친구들이 감정적으로 공유하는 사이인 거잖아요. 그것이 우정으로 보일 수도 있지만, 어떻게 보면 미성숙한 나이에 자신의 정체성을 찾아가고 있는 것이라고 생각했어요. 퀴어 영화에 대한 거부감도 없었고, 평소에 하고 싶은 장르이기도 해서 바로 (출연)하겠다고 말씀드렸어요. 영화나 에세이에서 레퍼런스를 많이 찾았고, 촬영 전에 다양한 영화를 많이 봤던 것 같아요.”

경환은 자신의 감정에 솔직하고 투명하다. 하지만 재민은 그 반대다. 영화는 경환의 속마음은 훤히 비추면서도, 재민의 감정은 관객들의 상상과 추측에 남겨둔다. 재민에게 자신의 마음을 털어놓는 경환, 그리고 마치 딴사람이 된 듯 차갑게 돌아서는 재민. 그러면서도 또다시 전학을 가는 경환에게 말없이 자신이 만든 홈페이지 주소를 적은 CD 앨범을 건넸던 재민의 마음은 대체 무엇이었을까.

“아마 재민은 경환의 마음을 눈치채고 있었을 거예요. 하지만 여전히 성소수자가 환영받지 못하는 사회적 분위기 속에서, 경환의 고백에 화를 낸 것은 그를 지켜주고 싶은 마음 때문이었다고 생각했어요. 경환에게 CD 앨범을 준 것도 ‘나도 너 좋아해’의 의미이지 않았을까요.”

영화는 일본 밴드 글로브(Globe)의 두 히트곡 ‘디파쳐스(Departures)’, ‘페이시스 플레이스(Faces Places)’과 함께 흘러간다. 서사와 꼭 맞는 가사, 겨울의 감성이 물씬 나는 멜로디는 영화의 서정적 감성을 더한다. 두 소년에게 글로브의 음악이 ‘2001년의 대구’의 기억으로 남은 것처럼, 현우석의 인생에 가장 기억에 남는 순간을 함께한 음악은 무엇인지 물었다. ‘예전 노래’가 취향이라는 그에게선 아니나 다를까 김광석의 이름이 가장 먼저 나왔다.

“김광석의 ‘혼자남은 밤’이요. 배우 활동을 하기 전에 모델 활동을 했는데, 그때 춘천과 서울을 버스로 왔다 갔다 했어요. 제가 하늘을 보는 것을 정말 좋아하는데, 그렇게 버스를 타고 다니면서 파란 하늘과 석양, 어두운 가로등 불빛을 바라보며 들었던 노래가 ‘혼자 남은 밤’이었어요. 이 노래를 들으면 그때 치유받았던 느낌이 다시 드는 것 같아요. 어릴 적부터 아버지가 차에서 ‘사랑했지만’을 늘 들으셨는데, 그 영향 때문에 80~90년대 음악을 좋아하는 것 같아요.”

현우석은 지난 2019년 넷플릭스 ‘좋아하면 울리는’으로 배우 생활을 시작했다. 이후 2022년 SBS ‘치얼업’을 마지막으로 한동안 독립영화에 집중해 왔다. ‘아이를 위한 아이’(2022)로 첫 주연을 맡았고, 이후 ‘빅슬립’(2023), ‘돌핀’(2023), ‘힘을 낼 시간’(2024), ‘브로큰’(2025) 등 꾸준히 독립영화로 관객들을 만났다. ‘너와 나의 5분’이 제천국제음악영화제 작품상을 수상했던 지난해, 현우석에게 독립영화계 ‘샛별’·‘아이콘’이란 수식어가 그의 이름 앞에 자리 잡기 시작했다. 아니나 다를까, 독립영화에 대해 그가 갖는 애정은 누구보다 남다르다.

“‘아이를 위한 아이’를 통해 독립영화의 세계를 알게 됐어요. 정말 아무것도 몰랐던 제가, 장편 시나리오를 받고 연기하면서 하나하나 배워서 여기까지 온 거죠. 드라마가 드라마만의 매력이 있는 것처럼 독립영화의 매력도 정말 남달라요. 영화제에 초청받았을 때 그곳에서 느낄 수 있는 분위기도 색다르고요. 독립영화를 찍으면서 영화를 계속 찍고 싶다는 생각이 점점 더 강해졌던 것 같아요.”

현우석은 최근 넷플릭스 새 시리즈 ‘기리고’의 촬영을 마쳤다. 그가 맡은 배역은 무엇이든 이뤄주는 어플리케이션 ‘기리고’에 얽힌 비밀에 접근하는 인물 ‘하준’. 현우석의 첫 드라마 주연이다. “오디션 합격 소식을 듣고 엄청난 도파민이 나와서 사흘 동안 잠을 못 잤어요.” 짧지 않은 시간, 작품과 배역의 크기와 무관하게 최선을 다해 쌓아온 그의 필모그라피가 서서히 빛을 발하고 있는 듯 보였다.

“사실 독립 영화든, 대형 플랫폼 시리즈든 같은 마음으로 준비하고 연기하기 때문에 현장에서는 큰 차이를 못 느꼈어요. 소통하면서 진심으로 연기했고, (규모가 큰 현장에서도) 편하게 즐기는 방법을 많이 배웠어요. 당시에 감독님이 ‘너가 지금까지 잘 다져왔기 때문에 이번 작품에도 잘 해줬다’는 말씀을 해주신 적이 있는데요. 지금까지도 여전히 저는 하나하나 잘 다지면서 무너지지 않게 올라가는 중이라고 생각해요.”

오늘날 현우석은 배우가 되려고 간절하게 이 길에 뛰어들었던 마음으로 연기하고 있다. 현우석에게 영화 ‘너와 나의 5분’이 어떤 의미인지 묻자 ‘초심’이란 답이 돌아왔다. “배우라는 직업은 너무 아름답잖아요.” 조금은 느리고, 조금은 답답할지도 모르지만, 현우석은 변함없이 그리고 멈춤 없이 그만의 방식으로 성장 중이다.

“스스로 바라고 다짐하는 것이 있다면, 오늘의 연기를 나중에도 볼 수 있을 정도로 후회 없이 최선을 다하는 거예요. 5년 후에 보면 또 저의 새로운 모습이 보이지 않을까요. 배우 하루 이틀 할 것은 아니니까요, 그저 제가 꾸준히 오래오래 천천히 배우로서 걸어갔으면 좋겠어요.”