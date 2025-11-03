[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시는 지난 1일 여우골 글램핑장에서 열린 ‘2025 근로자 한마음 갖기 대회’가 성황리에 마무리됐다고 3일 밝혔다.

이번 행사에는 영주, 봉화, 예천, 문경, 울진, 상주 등 경북 북부 6개 시·군 근로자와 가족 약 300여 명이 참석했다.

행사는 △모범근로자 표창 수여 △걷기대회 △근로자 가요제 및 축하공연 등 다양한 프로그램으로 진행됐다.

참가자들은 즐기면서 소통하고 화합할 수 있는 뜻깊은 시간을 가졌다.

이천수한국노총 경북북부지부 의장은 “근로자 권익 향상과 복지 증진을 위해 지속해서 교류와 협력을 이어가겠다”고 말했다.

행사에 참석한 유정근 영주시장 권한대행은 “이번 행사가 성공적으로 마무리될 수 있었던 것은 참가자와 관계자들의 헌신 덕분”이라며 “영주시는 앞으로도 근로자 복지 향상과 안정적 근무환경 조성을 위해 적극 지원할 것”이라고 강조했다.

한편, 한국노총 경북북부지부는 6개 시·군 21개 조합으로 구성돼 있으며,영주시 휴천동 근로자복지회관에서 지역 근로자 권익 보호와 복지 증진을 위해 꾸준히 활동하고 있다.