주목도∙인지도 바탕 풍부한 수요 몰리는 대단지, 희소성 높은 중대형 평면 결합 주목

‘똘똘한 한 채’ 트렌드 적합… ‘지웰 엘리움 양주 덕계역’ 등 중대형 대단지 관심↑

정부의 규제 강화로 ‘똘똘한 한 채’의 가치가 더욱 뛰면서, 대단지와 중대형 타입을 겸비한 아파트가 주목받고 있다. 안정적인 환금성과 희소성을 모두 갖춰 지역 아파트값을 이끄는 리딩 단지로 자리잡는 경우가 늘고 있다.

국토교통부 실거래가 자료에 따르면, 올해 경기 파주시 아파트값을 앞에서 끄는 단지는 ‘운정신도시아이파크’(총 3,042가구)다. 전용 59~109㎡로 구성된 단지로, 올해 7월 전용 112㎡가 9억6천만 원에 새 주인을 찾았다. 의정부시에서도 전용 84~165㎡로 구성된 ‘더샵의정부역링크시티’가 6월 10억 5244만 원(전용 112㎡)에 손바뀜 되며 지역 최고가 단지에 이름을 올렸다.

한 부동산 전문가는 “대단지 중대형 아파트는 풍부한 수요는 불확실한 시장에서도 자산 안정성이 높다는 점이 강점”이라며 “다주택자 규제 등에 초점을 맞춘 정부의 규제 방향성에 발맞춰 앞으로도 중대형 대단지 아파트의 인기는 계속될 것”이라고 분석했다.

경기 북부권에서도 희소성 높은 랜드마크 중대형 대단지 분양에 관심이 계속되는 이유다. 경기도 양주시 덕계동 일원에 들어서는 ‘지웰 엘리움 양주 역계역’이 바로 그 주인공이다. 단지는 지하 4층~지상 39층, 10개 동, 총 1,595가구의 대단지로 조성되며, 전용 49~122㎡로 실속형부터 중대형까지 다채롭게 구성했다.

‘지웰 엘리움 양주 덕계역’의 가장 큰 장점은 초역세권 입지다. 지하철 1호선 덕계역이 도보 5분 거리에 있으며, 양주 옥정과 회천을 잇는 회천남로를 비롯해 평화로, 3번 국도, 수도권 제2순환고속도로를 이용할 수 있는 양주IC 등이 인접해 있어 지역 내외 이동이 편리하다.

수도권광역급행철도(GTX) C노선이 2028년 개통을 목표로 추진중이고, 지하철 7호선 연장사업도 2026년 말 개통을 목표로 현재 도봉산~옥정 구간 공사가 진행 중이다. 국토교통부 대도시권광역교통위원회가 옥정~포천 추가연장의 사업계획을 승인해 서울 강남과 수도권 동북부 간 이동도 한층 편리해질 전망이다.

이 밖에도 서울~양주 고속도로(2030년 개통 예정), 수도권 제2순환고속도로(2029년 전 구간 개통 예정), 국도 3호선 대체우회도로 등 서울 북부권과의 연계를 강화하는 교통망이 다수 계획돼 있다.

단지 인근 덕계역 중심상권에는 병의원, 학원, 식당, 생활필수업종 등이 밀집해 있으며, 이마트, LF스퀘어 등 대형 생활편의시설도 가깝다. 예비타당성 조사를 앞둔 옥정 공공의료원(경기도 북부 의료원)이 300병상 규모의 종합병원급 공공의료원으로 추진 중이라는 점도 기대를 더한다.

우수한 교육환경과 자연∙문화 인프라도 돋보인다. 회천새봄초(2026년 9월 예정)를 비롯해 개교가 계획된 회천4중학교(2027년 3월 예정), 양주2고등학교(2027년 3월 예정) 등이 도보권에 위치해 안전한 통학 여건을 갖췄으며, 덕계역 학원가도 가까운 학세권 단지다. 또한 수변공원, 고장산 등 다양한 휴식공간이 인근에 있고, 단지 바로 앞으로 ‘덕계공업지구 체육공원’이 들어설 예정이다. 또한 경기북부 유아체험교육원, 양주아트센터(예정) 등 수준 높은 문화 인프라도 돋보인다.

지웰 및 엘리움의 브랜드 시너지가 극대화된 상품성도 기대를 모은다. ‘지웰 엘리움 양주 덕계역’은 전 가구에 소비자 선호도가 높은 3~4베이(Bay) 설계를 적용했으며, 판상형과 타워형을 모두 도입해 선택의 폭을 넓혔다.

타입에 따라 ▲거실∙다이닝∙주방을 일렬로 배치한 LDK구조, ▲1.5m x 1.2m 규모의 주방 대형창, ▲효율적인 ㄱ∙ㄷ자형 주방, ▲호텔식 와이드 카운터형 세면대 등이 마련된다. 여기에 팬트리, 알파룸, 드레스룸, 현관창고 등 풍부한 수납공간도 갖춰 실사용 편의성을 높였다.

커뮤니티 시설은 전 연령대가 함께 이용할 수 있도록 구성됐다. 영풍문고가 직접 신간 및 스테디셀러를 큐레이션하는 북카페를 비롯해 어린이집·돌봄센터·1인 독서실 등이 마련되며, 피트니스와 스크린골프장, 건식사우나, 게스트하우스 등 고급 커뮤니티도 갖췄다. 단지 내 녹지광장과 산책로를 조성해 쾌적한 주거 환경을 제공한다.

‘지웰 엘리움 양주 덕계역’은 현재 선착순 분양 중이며, 입주는 2029년 4월 예정이다. 견본주택은 경기 양주시 고읍동에 위치한다.