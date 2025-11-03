한은, 이공계 인재 해외 유출 보고서

[헤럴드경제=홍태화 기자] 석·박사급 이공계 인력 10명 중 4명이 외국으로 떠날 의향을 가지고 있는 것으로 조사됐다. 금전 요인(보상), 연구 환경 등에서 불만이 누적된 결과다.

3일 한국은행이 발표한 ‘이공계 인재 해외 유출 결정요인과 정책적 대응 방향’ 보고서에 따르면 국내 체류 중인 우리나라 이공계 석·박사급 1916명 중 42.9%가 “향후 3년 내 외국 이직을 고려하고 있다”고 밝혔다. 이 중 5.9%는 구체적 외국 이직 계획을 수립했거나 현재 인터뷰 등을 진행 중이었다.

분야별로는 바이오·제약·의료기(48.7%)에서 이직 고려율이 가장 높았다. 이어 정보통신(IT)·소프트웨어·통신(44.9%), 조선·플랜트·에너지(43.5%) 등에서 높은 수준을 나타냈다.

연령대 별로는 20대(72.4%)·30대(61.1%)·40대(44.3%) 순으로 해외 이직 의향이 강했다. 실제로 계획을 짜고 있는 인력의 비율은 30대(10.4%)에서 가장 높았다.

이직을 원하는 이유(1∼3순위)를 묻자 66.7%(3순위까지 합)가 금전적 이유를 꼽았다. 연구 생태계·네트워크(61.1%)·기회 보장(48.8%)·자녀 교육(33.4%)·정주 여건(26.1%)이 뒤를 이었다.

최준 한은 거시분석팀 과장은 “이공계 인재의 해외 유출을 막기 위해 무엇보다 성과에 기반하고 유연한 임금·보상 체계로 바꿔야 한다”며 “정부도 인적자본 투자에 세제 유인책과 제도적 지원을 강화해야 할 것”이라고 지적했다.