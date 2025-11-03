[헤럴드경제=함영훈 기자] 한국관광공사(사장직무대행 서영충)는 3일부터 오는 16일까지 ‘2025년 한국관광 100선 스탬프투어 최다 방문자 인증 이벤트’를 펼친다.

‘한국관광 100선’은 대한민국 대표 관광명소 100곳으로, 관광공사가 격년에 한 번 선정해 국내여행 버킷리스트를 제시하고 있다.

올해 5월에는 한국관광 100선 스탬프여권을 제작하고 관광명소 각각의 특징을 부각한 스탬프를 비치해 여행자들의 사랑을 받았다.

이번 이벤트는 ‘한국관광 100선’에서 스탬프로 자신만의 여행 기록을 담은 국민이라면 누구나 참여할 수 있다. 참가자는 대한민국 구석구석 누리집 내 이벤트 페이지에서 본인의 스탬프 기록과 개인정보를 입력하면 된다.

스탬프 최다 인증자에게는 문화체육관광부 장관상을, 차순위자에게는 공사 사장상을 수여한다. 부상으로는 국민관광상품권 각 100만원, 50만원이 지급되며, 3일부터 16일까지 접수하면 된다. 최종 결과는 12월 1일 대한민국 구석구석에서 발표할 예정이다.

관광공사 허소영 국민관광마케팅팀장은 “한국관광 100선을 사랑해 주신 국민 여러분께 감사하는 마음을 담아 이번 이벤트를 마련했다“며, ”전국이 예쁘게 물든 11월에 한국관광 100선 명소와 함께 즐기시길 바란다”고 밝혔다.