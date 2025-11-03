10일, 13일 2회…진로 탐색 맞춤형 프로그램 마련

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 국립순천대학교(총장 이병운) 대학일자리플러스센터는 재학생과 지역 청년을 대상으로 하는 ‘진로 공감 기획 토크(Talk)’를 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 현직 전문가와 순천대 졸업생 멘토를 함께 초청해 청년들의 진로 탐색과 취업 역량 강화를 지원하는 지역 맞춤형 프로그램으로 마련됐다.

오는 10일 교내 사회과학관 2층 합동 강의실에서 최정호 대한항공 부사장이 항공운송 산업의 경쟁력 강화 전략을 담은 ‘글로벌 톱티어, 운영의 묘(妙)’라는 제목으로 특강을 갖는다.

이어서 13일에는 문재인 정부에서 의전비서관을 지낸 탁현민 국회의장 행사기획자문관이 학생회관 2층 문화강당에서 ‘상상과 현실 그 사이에’를 주제로 APEC 등의 국제행사와 국가기념식 기획·연출 과정을 생생하게 전달하고 학생들과 진로에 대해 조언할 방침이다.

행사에는 재학생과의 공감형 진로 탐색을 위해 ‘졸업 선배 멘토 토크’ 세션도 함께 준비돼 있다.

대학 캐릭터 기획·제작에 참여한 3D 크리에이터 김진영 동문(16학번, 영상디자인학과)을 비롯해 한국투자증권, 현대스틸, 지역 농협 등 다양한 분야에서 활약 중인 선배들이 참여해 대학 생활 경험부터 직무 적응, 진로 선택의 실제 과정까지 현실적인 조언을 전할 예정이다.

최수임 대학일자리플러스센터장은 “이번 진로 공감 기획 토크는 단순한 특강을 넘어 학생과 지역 청년들이 자신의 기질을 이해하고, 다양한 진로 경로를 구체적으로 설계할 수 있는 좋은 계기가 될 것”이라고 말했다.