[헤럴드경제=함영훈 기자] 한국이 낳은 글로벌 실시간 크루즈 예약 플랫폼 ‘크루지아(Cruisia)’가 11월에도 캐시백 등 다양한 프로모션을 이어간다.

크루지아는 전 세계에서 유일하게 국내 결제가 가능한 크루즈 예약 플랫폼으로, 해외 결제 시 발생하는 비자, 마스터카드 등의 1.5~2% 해외이용수수료 및 기타 외환 수수료가 전혀 부과되지 않는다.

이에 따라 이용자는 동일한 크루즈 상품을 해외결제 예약 플랫폼보다 더 합리적인 비용으로 예약할 수 있으며, 결제 과정에서도 안전하고 편리한 국내 결제 환경을 제공받을 수 있다.

11월 제공되는 프로모션으로 MSC, 프린세스, 큐나드 크루즈 예약 시 NH농협카드 일시불 결제 고객은 7% 캐시백, 그 외 결제 수단도 5% 캐시백 혜택을 받을 수 있다. 캐시백은 크루즈 캐빈 요금뿐 아니라 세금까지 포함한 총 결제 금액에 적용되어 실질적인 고객 혜택이 매우 크다.

여기에 더해, MSC 크루즈는 허니문 또는 결혼기념일(승선일 기준 3개월 이내) 고객에게 객실 내 샴페인과 과일 바구니를 특별 증정한다고 한다.

프린세스 크루즈는 오는 11월 11일까지 모든 상품에 캐빈당 50~300달러 할인 적용되고 있어 캐시백 혜택 추가 시 혜택 폭이 더욱 커진다.

아시아 대표 프리미엄 선사 스타드림 크루즈는 스위트 객실 예약 고객에게 캐빈당 싱가포르 100달러, 발코니 객실은 50~80달러 상당의 선상 다이닝 크레딧을 제공한다.

한편, 크루지아는 NH농협카드와의 제휴를 통해 최대 24개월 무이자 할부 혜택을 마련했으며, 그 외 카드사도 2~7개월 무이자 할부가 가능해 고객 부담을 더욱 줄였다.