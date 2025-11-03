[헤럴드경제=강승연 기자] 한국브라운포맨의 프리미엄 위스키 잭 다니엘스(Jack Daniel’s)가 세계적으로 인정받은 ‘잭 다니엘스 10년(10-Year-Old·사진)’을 국내 시장에 처음 선보인다고 3일 밝혔다.

잭 다니엘스 10년은 지난 2021년 브랜드 역사상 100여년 만에 처음 선보인 연산(年産) 위스키다. 한정 수량으로만 생산되며, 올해를 시작으로 매년 정기적으로 출시될 예정이다.

이번 연산 제품은 기존 ‘잭 다니엘스 Old No. 7’과 동일한 원재료와 사탕단풍나무 숯 여과 공정을 따르되 숙성 방식에서 차별점을 가진다. 오크통 저장고의 위층에서 숙성을 시작해 시간이 지남에 따라 천천히 아래층으로 이동시키며 숙성 기간을 점차 늘리는 방식으로 숙성하는 것이 특징이다.

구운 사과와 캐러멜의 풍미가 부드러운 오크 향과 어우러지며, 풍부한 초콜릿 향과 함께 올라오는 스파이시한 풍미가 돋보인다.

이번 제품은 연산 위스키으 역사와 전통을 기념하기 위해 100여년 전 잭 다니엘스의 연산 위스키 병에 사용된 오리지널 카르투슈(Cartouche) 디자인에서 영감을 받아 제작됐다.

전국 이마트와 롯데마트 등 대형마트를 시작으로 다른 유통 채널로 순차적으로 판매되며, 한정 수량으로 만나볼 수 있다.

한국브라운포맨의 잭 다니엘스 관계자는 “잭 다니엘스 10년은 브랜드 설립자 잭 다니엘의 유산을 기리고, 당대의 위스키를 현대적으로 재해석한 제품”이라며 “10년의 숙성을 거쳐 완성된 이 특별한 테네시 위스키를 국내 위스키 애호가들에게 선보이게 되어 기쁘게 생각한다”라고 전했다.

한편, ‘잭 다니엘스 10년’은 세계 주류 품평회에서 그 품질을 인정받으며 명성을 이어가고 있다. 2022년 샌프란시스코 세계주류경연대회에서 ‘더블 골드’를 수상했으며, 얼티메이트 스피릿 챌린지에서 ‘체어맨 트로피’, ASCOT 어워드에서 ‘더블 플래티넘’을 받았다.