응모권 등록 시 빗썸 원화 증정 신규회원에는 최대 1000만원 당첨 기회

[헤럴드경제=문이림 기자] 빗썸이 신세계그룹의 대표 쇼핑 축제 ‘대한민국 쓱데이’에 참여해 대규모 혜택 이벤트를 진행한다고 3일 밝혔다.

‘대한민국 쓱데이’는 이마트, 신세계백화점 등 신세계 주요 계열사들이 함께 진행하는 연중 최대 규모의 쇼핑 행사다. 빗썸은 지난해 쓱데이에 맞춰 비트코인 나눔 이벤트 ‘쓱.썸.쏨’을 선보였다. 올해는 약 120억원 규모로 고객 혜택 규모를 확대했다.

이벤트는 당첨 행운을 노릴 수 있는 랜덤 추첨 방식으로 진행된다. 참여는 이달 9일까지 신세계 계열사의 쓱데이 이벤트 페이지에서 응모권을 발급받아 빗썸 앱에 등록하면 된다. 응모권을 등록한 빗썸 회원에게는 5000원 또는 1만원 상당의 빗썸 원화가 랜덤으로 지급된다.

빗썸 생애 최초 가입자의 경우 추가 혜택을 받을 수 있다. 투자지원금 2만원을 포함해 최소 5만원, 최대 1000만원의 빗썸 원화를 랜덤으로 받을 수 있다. 이달 30일까지 1회 이상 거래를 완료하면 신세계 계열사에서 사용할 수 있는 3만원 상당의 모바일 상품권이 추가로 제공된다.

빗썸 원화는 이달 12일 빗썸 앱 ‘혜택존’의 빗썸 랜덤박스를 통해 일괄 지급된다. 이달 18일까지 수령할 수 있다. 이벤트 참여를 위해서는 고객확인(KYC) 및 KB국민은행 계좌 연동이 필요하다.

빗썸 관계자는 “올해도 대한민국 최대 쇼핑 축제 ‘대한민국 쓱데이’에 참여해 고객과 더 큰 혜택을 나누려 한다”면서 ”앞으로도 시장을 선도하는 다양한 제휴를 통해 가상자산이 고객의 일상 속 혜택으로 자리 잡을 수 있도록 노력할 것“이라고 말했다.