SOL 팔란티어 커버드콜OTM채권혼합 주당 210원, 연환산 분배율 25.4%

[헤럴드경제=문이림 기자] 신한자산운용의 ‘SOL 팔란티어 커버드콜OTM채권혼합’와 ‘SOL 팔란티어 미국채커버드콜혼합’ 상장지수펀드(ETF)가 각각 1주당 210원과 250원의 월 분배금을 지급한다고 3일 밝혔다. 분배락 지난달 29일 종가 기준 연 환산 분배율은 각각 25.4%, 17.6%에 달한다.

‘SOL 팔란티어 미국채커버드콜혼합’ ETF는 기존 평균 월 분배금(150원) 대비 100원 증가해 국내 커버드콜 ETF 중 월 분배율 1위를 기록했다.

김기덕 신한자산운용 퀀트&ETF운용본부장은 “확보된 재원을 최대한 분배하는 정책을 통해 SOL 팔란티어커버드콜 ETF 시리즈 2종은 상장 이후 6개월 간 높은 수준의 월 분배를 꾸준히 유지해 왔다”며 “특히 ‘SOL 팔란티어 미국채커버드콜혼합’의 경우 미국 장기국채 쿠폰 이자와 콜옵션 매도 프리미엄이 증가함에 따라 보다 높은 월 분배금을 지급할 수 있었다” 이라고 설명했다.

SOL 팔란티어 커버드콜 ETF 시리즈는 수익성과 안정성을 동시에 갖춘 월배당 전략 상품이다. 특히 ‘SOL 팔란티어 커버드콜 OTM’의 상장 당시 80억원이었던 순자산은 반년 만에 2000억원을 돌파했다. 누적 개인순매수는 1080억원에 달한다.

김 본부장은 “팔란티어의 데이터·분석 플랫폼과 엔비디아의 AI 하드웨어·모델 인프라가 결합함으로써 제조·물류·공급망 등 기업과 정부의 복잡한 운영 시스템에 AI를 실시간으로 적용할 수 있는 통합 솔루션이 구현됐다”며 “이번 제휴는 팔란티어가 정부 중심에서 기업 시장으로 확장하며 단일 대형 정부 계약 중심 구조에서 다변화된 수익 기반을 확보하는 전환점이 될 것”이라고 말했다.