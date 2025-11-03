[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 ‘부산 사직야구장 재건축 사업’이 문화체육관광부 주관 ‘공공체육시설 개보수 지원 공모사업’ 에 선정돼 국비 299억원을 확보하는 쾌거를 이루었다고 3일 밝혔다. 이는 전국 야구장 건립 국비 지원 규모 중 역대 최대치이다.

이번 국비 확보는 사직야구장 재건축 사업의 국가적 타당성과 필요성을 인정받은 결과로, 확보된 국비는 사업 첫 해인 2026년에 50억 지원을 시작으로 사업 추진일정에 따라 사업기간 동안 순차적으로 지원될 예정이다.

시는 지난 7월 행정안전부 중앙투자심사 통과에 이어 문화체육관광부의 공모 사업에 적극 참여해 국비 확보에 총력을 기울였으며, 이번 국비 확보를 통해 총 사업비 2924억원 중 지방비 부담을 크게 줄여 사업 추진의 재정적 안정성을 확보하고 신속한 사업 추진에 강력한 동력을 얻게 됐다.

시는 앞으로 내년 설계공모를 시작으로, 2028년~2030년 공사, 2031년 3월 개장을 목표로 신속히 사업을 추진할 계획이라 밝혔다. 또 공사 기간 동안 사용할 임시구장으로 ‘부산 아시아드주경기장’을 리모델링해 쾌적하고 안전한 관람환경을 제공할 예정이다.

박형준 시장은 “새로운 사직야구장은 단순한 체육시설을 넘어 지역경제 거점 시설이자 스포츠·문화·산업이 어우러진 부산의 미래 자산이 될 것”이라며 “시민 친화적인 명품 야구장을 재탄생하게 될 것이다”고 말했다.