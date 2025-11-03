중랑구 초등학생 33명, ‘생활안전’ 주제로 6개월간 정책 모니터링 활동 아동 눈높이 정책 제안 발표 및 수료식… 중랑구청장, 제안 직접 청취·답변

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)는 지난달 31일 구청 기획상황실에서 ‘제2기 중랑구 아동정책참여단 정책제안 발표회 및 수료식’을 열었다.

‘중랑구 아동정책참여단’은 아동이 직접 아동권리 실태를 점검하고 정책을 제안하는 참여기구로, 올해는 ‘생활안전’을 주제로 6개월간 운영됐다. 구는 국제아동권리 NGO 세이브더칠드런 서울지역본부와 협업해, 아동들이 지역내 시설을 답사하고 정책 모니터링, 아동권리 캠페인 등 다양한 활동에 참여할 수 있도록 지원했다.

발표회에서는 참여단이 모둠별로 제안한 정책 아이디어를 공유하고 구에 직접 전달했다. 아동들은 ▲골목길 환경 개선 ▲안전한 등하굣길 조성 ▲학교 주변 흡연 규제 등 생활안전과 관련된 지역 문제를 아동의 시각에서 발굴하고, 구체적인 개선책을 제시했다.

구청장은 각 제안에 직접 답변하며, 골목길 정비와 보안등 설치, 바닥 신호등 확대 등 실제 조치 현황을 설명했다. 어린이보호구역 표시 재정비, 학교 앞 흡연 단속 강화, 신호등 점검 체계도 안내하며, 아동의 제안이 정책에 반영되고 있음을 강조했다.

중랑구는 지난 6월 유니세프 한국위원회로부터 ‘아동친화도시’ 인증을 받은 이후, 아동정책참여단을 비롯해 아동권리대변인 제도, 아동권리교육 활성화 등 아동의 참여권을 보장하는 다양한 정책을 지속적으로 추진하고 있다. 이번 제안 발표는 정책 형성 과정에 아동이 주체적으로 참여한 실천 사례로, 아동친화도시로서의 책임과 가치를 실현해 나가는 구의 노력을 보여준다.

류경기 중랑구청장은 “아동과 함께 지역사회의 정책을 만들어가는 것이 바로 아동친화도시의 핵심”이라며 “여러분의 목소리가 중랑구의 정책으로 이어질 수 있도록 계속해서 귀 기울이겠다”고 말했다.