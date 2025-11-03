걷기 자세 교육, 반려견과 함께하는 인생네컷 촬영, 반려견 심폐소생술 교육 진행… 완주자 기념품 제공, 경품 추첨 삼청공원~한양도성길~와룡공원~삼청공원 약 3km 구간, 소요 시간 약 90분

[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구(구청장 정문헌)는 11월 8일 오전 8시 삼청공원에서 제82회 반려견과 함께하는 종로건강걷기대회를 개최한다.

구민들이 가족, 이웃, 반려견과 건강한 삶을 실천하고 일상에서 걷는 즐거움을 만끽할 수 있는 시간으로 꾸몄다.

특히, 종로의 역사·문화 자원을 엿볼 수 있는 구간만을 골고루 엄선해 구성한 ‘종로둘레길’을 코스로 활용해 눈길을 끈다. 매력적인 풍경을 따라 걸으며 건강을 증진하고 가족 같은 반려동물과 소중한 추억 역시 쌓을 수 있다는 점에서 뜻깊다.

이날 구는 본격적인 대회 시작에 앞서 7시 30분부터 현장에서 생수와 반려견 배변 봉투를 배부할 예정이다. 8시부터는 준비체조, 걷기 자세 교육을 진행한다.

걷기는 8시 30분 시작한다. 코스는 삼청공원에서 말바위 입구를 지나 한양도성길, 와룡공원 정상, 성균관대학교 후문을 거쳐 삼청공원으로 돌아오는 총 3km 구간이다. 소요 시간은 약 90분이다.

참여 신청은 포스터 내 정보무늬(QR코드)를 통해 하면 된다. 당일 현장 신청 또한 가능하다. 구는 반려견 동반과 미동반 참가자를 각각 100명씩 선착순 모집한다.

부대행사로는 반려견과 함께하는 인생네컷 촬영, 반려견 심폐소생술(CPR) 교육을 마련했다. 구민들에게 실용적인 정보를 전달하고 반려동물 안전에 대한 인식을 높이는 계기가 될 전망이다.

아울러 완주자에게는 기념품을 제공하고 추첨을 통해 경품도 증정한다. 강북삼성병원에서 건강검진권을, ㈜넥스트피드와 ㈜내추럴발란스코리아에서 반려견 사료를 후원한다.

정문헌 구청장은 “가족이나 친구, 이웃, 반려견과 함께라도 좋고 혼자 걸어도 좋은 종로둘레길에서 몸·마음 건강을 지키고 소중한 추억을 만들어 가길 추천한다”고 밝혔다.