16개 동과 5000여 명 구민 참여, 화합의 의미 더해 연령·성별 제약 없는 다양한 종목 운영으로 세대 통합 및 공동체 활력 확인

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)가 지난 1일 중랑구립잔디운동장에서 5000여 명의 구민이 참여한 가운데 ‘제2회 중랑구민 체육대회’를 성황리에 마무리했다.

이번 체육대회는 구민들이 함께 땀 흘리며 소통하고 화합하는 공동체 축제의 장으로 마련됐다.

특히, 구는 구민들의 안전하고 원활한 참여를 위해 철저히 준비했다. 행사 당일 오전 6시부터 오후 7시까지 행사장 주변 일부 구간(양원 숲속도서관~극락사 입구)을 일방통행으로 전환하고, 셔틀버스를 오전 8시부터 11시까지 운행하여 교통 혼잡을 최소화했다.

오전 10시에 시작된 개회식에서는 16개 동이 참여하는 입장 퍼레이드와 군악대 축하공연이 펼쳐져 축제 분위기를 고조시켰다.

체육대회는 과도한 경쟁을 피하고 참여자 전체가 함께 즐길 수 있는 종목이 선정되었다. 4개로 나뉜 권역별 경기에서는 줄다리기와 대형 바통 계주 등 대규모 단체 경기가 진행되었으며, 동별 대결에서는 단체 줄넘기‧전략 우드타워‧에어봉 사다리 달리기 등이 열려 전 세대가 어울려 축제의 의미를 나눴다.

또, 아이들을 위한 페이스페인팅, 레이저사격 체험 부스를 비롯해 심폐소생술 교육, 혈압 측정 등 구민 건강을 위한 체험 부스와 O/X 퀴즈, 훌라후프 서바이벌 등 번외 경기가 함께 운영되어 축제의 풍성함을 더했다.

체육경기 종료 후 이어진 화합 행사에서는 가수 배아현 등 초청 공연과 함께 시상 및 행운권 추첨이 진행되며 화합의 순간을 이어갔다.

류경기 중랑구청장은 “이번 체육대회는 구민들이 승패를 넘어 서로 격려하며 하나 되는 공동체 정신을 확인하는 소중한 시간이었다”며 “앞으로도 구민들이 건강과 활력을 얻고, 함께 소통하며 행복을 나눌 수 있는 기회를 꾸준히 마련해 나가겠다”고 말했다.