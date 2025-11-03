145개 행잉플라워, 좌석 수 약 3배 규모로 확대 등 기능·공간 전면 업그레이드 누적 방문객 58만 6000 명… 구민이 사랑한 녹색 힐링공간, 더 넓고 편리하게 공사 중에도 ‘티하우스’에서 이어지는 휴식... 수~일요일 10:00~17:00 임시카페 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 노원구(구청장 오승록)는 불암산 자락에 위치한 정원지원센터를 노원의 대표적인 정원문화 복합공간으로 발전시키기 위해 전면 리모델링에 착수했다.

정원지원센터는 지난 2021년 2월 문을 연 이후 반려식물학교, 홈가드닝샵, 카페포레스트(온실카페) 운영 등 다양한 프로그램을 통해 구민들에게 도심 속 휴식과 배움의 공간으로 사랑받아 왔다.

개관 이래 올 9월까지 누적 방문객 58만6000여 명이 다녀갔으며, 그중 64%가 노원구민으로 지역주민의 이용률이 높다. 그러나 최근 방문객 증가와 프로그램 다양화에 따라 공간의 협소함, 좌석 부족, 주방·교육장 활용도의 한계 등 개선 요구가 꾸준히 제기됐다.

이에 따라 구는 기존 연면적 333.1㎡ 규모의 건물을 457.7㎡로 증축하고, 주요 시설을 확장 및 재배치하여 기능을 대폭 강화한다.

불암산의 꽃, 나비, 차(茶), 숲 4가지의 쉼을 즐긴다는 의미를 지닌 카페포레스트는 기존 24석 규모에서 70석으로 확대되며, 주방과 카운터 공간을 넓혀 브런치 메뉴를 도입하는 등 식음 공간으로서의 활용도를 높인다.

카페 내부에는 자연채광을 극대화한 온실형 구조가 적용되어 사계절 내내 식물을 감상하며 휴식할 수 있는 공간으로 탈바꿈한다. 또한 145개의 행잉플라워(공중식물) 전시존이 새롭게 조성돼, 방문객이 실내에서도 생동감 있는 식물문화를 체험할 수 있게 된다.

교육장 역시 기존 8인 규모에서 16인 규모로 확장된다. 이를 통해 정원교육, 원예체험, 반려식물 관리 등 구민 참여형 프로그램을 더욱 다양하게 운영할 수 있을 것으로 기대된다.

정원지원센터 리모델링은 단순한 물리적 확장을 넘어, ‘휴식·교육·전시가 공존하는 정원문화 복합공간’으로의 도약이 목표다. 행잉플라워 전시와 홈가드닝샵이 결합된 새로운 실내정원 공간은 도심 속에서도 사계절 내내 자연을 느낄 수 있는 힐링존으로 운영될 예정이다. 또한 확대된 교육장은 정원문화 강좌, 원예체험 교실, 반려식물 관리 프로그램 등 생활 속 녹색문화 확산의 거점 역할을 수행하게 된다.

공사는 2026년 3월 준공, 4월 재개관이 목표다. 공사 기간에는 구민 불편을 최소화하기 위해 ‘카페포레스트 티하우스(임시부스)’를 힐링타운 철쭉동산 앞에 설치해 운영한다. 운영시간은 수요일부터 일요일까지 오전 10시부터 오후 5시까지로, 기존 카페포레스트의 감성을 그대로 이어가며 가벼운 음료와 휴식을 즐길 수 있다.

오승록 노원구청장은 “정원지원센터를 카페·교육·전시가 어우러진 정원문화 복합공간으로 조성할 것”이라며 “구민들이 머물고 싶은 녹색여가의 중심지로 만들겠다”고 말했다.