황보연 사장 “서울시, 시민체감형 탄소중립 에너지도시로 만들 것”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울에너지공사(사장 황보연)는 서남지역의 안정적 열공급체계 구축을 위한 ‘서남집단에너지시설 2단계 건설사업’이 우선협상대상자로 한국남동발전을 선정했다.

이를 계기로 서남집단에너지시설 2단계 건설사업이 본격 추진될 전망이다.

서울에너지공사는 지난달 30일 서울 양천구 본사에서 제안서 평가회의를 개최, ▷기술능력 ▷재무건전성 ▷사업관리 역량 ▷운영계획 등을 종합 평가한 결과 한국남동발전(주)을 우선협상대상자로 선정했다.

제안서 평가는 ▷사업계획 ▷시공계획 ▷운영계획 ▷기타항목 등으로 구성되었으며, 평가위원의 점수 중 최고·최저점을 제외(복수인 경우 각 1개만 제외)한 평균점수를 적용해 관련 법규 및 절차에 따라 공정하고 투명하게 진행됐다.

한국남동발전(주)는 발전공기업으로 영흥·삼천포·분당·영동·여수·고성·강릉 등 7개 발전본부를 운영하고 있으며, 5000MW 이상의 신재생에너지 설비를 보유한 친환경 발전공기업이다.

서울에너지공사는 1순위 협상대상자(한국남동발전(주))와 약 20일간 협상을 진행할 예정이며, 협상 결과에 따라 차순위(한국서부발전(주))사업자와 협상 전환도 가능하다. 이는 서남권 시민의 안정적인 열공급을 위한 신속한 사업 추진을 최우선으로 한 결정이다.

이번 우선협상대상자 선정으로 서남집단에너지시설 2단계 건설사업이 미래 성장동력을 확보하고, 적기 건설 추진에 속도를 낼 수 있을 것으로 기대된다.

‘서남집단에너지시설 2단계 건설사업’은 서울 강서구 마곡도시개발구역 일원에 전기 285MW, 열 258Gcal/h 규모의 설비를 구축해 약 7만4천 세대와 428개 건물에 지역난방을 공급하는 총 7,000억 원 규모의 도시 필수 에너지 기반시설 사업이다.

이 사업은 2031년까지 급증하는 마곡 지역의 열수요에 대응하기 위해 반드시 추진되어야 하는 서울시 핵심 에너지 사업으로 평가받고 있다.

서울에너지공사는 시민의 편익과 공공의 책무를 최우선 가치로 삼는 공공기관 간 특수목적법인(SPC)을 설립, 마곡도시개발구역 등 서울시 서남권역(강서·마곡)에 안정적 지역냉난방을 적기에 공급하겠다는 방침이다.

황보연 서울에너지공사 사장은 “이번 SPC 우선협상대상자 선정은 서남권 열공급 불안정에 대한 우려를 해소할 수 있는 중요한 전환점”이라며 “서울에너지공사는 앞으로도 시민이 체감할 수 있는 탄소중립 에너지도시 실현을 위해 선도적 역할을 다하겠다”고 밝혔다.

향후 서울에너지공사는 2026년 상반기까지 SPC를 설립, 가스터빈 발주 및 시공사 선정을 통해 하반기에 착공을 목표로 하고 있다.

서울에너지공사는 열과 전기를 동시에 생산하는 집단에너지사업, 신재생에너지사업 보급·확대 등 서울시 에너지 전환을 선도하는 깨끗하고 따뜻한 에너지 전문 공기업이다.