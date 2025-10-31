[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]제50차 한국지역대학연합(RUCK) 회의와 창립 30주년 기념식이 30일과 31일 양일간 계명대 동천관에서 열렸다.

이번 행사는 지난 30년간 지역 대학 간 상생의 가치를 실천해온 RUCK의 발자취를 돌아보고, 향후 30년의 비전을 공유하기 위해 마련됐다.

회의에는 가톨릭관동대, 경남대, 계명대, 아주대, 울산대, 전주대, 한남대, 호남대 등 8개 회원대학 총장단과 관계자 200여 명이 참석해 대학 간 협력 방안과 미래 고등교육의 방향을 논의했다.

행사는 기조강연, 지정·특별 주제 발표, 협약 체결, 창립 30주년 기념식 순으로 진행됐다. 기조강연은 민경찬 국가인재경영연구원 이사장이 ‘미래는 오늘의 대학에 무엇을 요구할까?’를 주제로 맡았다.

지정주제인 교육과정 혁신 세션에서는 ▲정대원 계명대 학생성공센터장의 ‘AI 기반 기초역량 및 전공설계 지도’ ▲이옥인 전주대 교육혁신본부장의 ‘전공자율선택제 학생의 대학생활 적응을 위한 RC 공동체 교육’ ▲윤태순 호남대 교수학습센터장의 ‘H-CREDOS 교육과정 인증제와 WISE 교과목 인증제’ ▲김정훈 울산대 글로컬대학추진단 부단장의 ‘글로컬대학 시행에 따른 학사구조 개편 경과’ 등이 발표됐다.

특별주제인 ‘RISE 운영경과와 대응전략’ 세션에서는 ▲신범식 가톨릭관동대 RISE사업단 지산학연구혁신본부장의 ‘강원 RISE 주요 실적’ ▲최선욱 경남대 RISE사업단장의 ‘지역과의 상생협력을 위한 경남 RISE 구축 및 대응’ ▲임군진 아주대 창업지원단 부단장의 ‘경기 RISE사업 운영경과 및 대응전략’ ▲윤동섭 한남대 RISE사업단의 ‘대전 RISE사업 운영경과 및 대응전략’이 공유됐다.

회의 마지막에는 회원대학 총장단이 공동 합의서를 채택하고, 회원교 간 유대와 실질적 협력 체제를 강화하며 대학 경쟁력 제고를 위해 지속적으로 노력할 것을 결의했다.

신일희 계명대 총장은 “RUCK는 지난 30년간 지역대학 상호협력의 모범사례로 자리 잡았다”며 “이번 회의가 미래 대학의 혁신 방향을 함께 모색하는 뜻깊은 자리가 됐다”고 말했다.

한편 RUCK는 대학 간 학술·행정 교류를 통해 교육의 질 향상과 대학 운영의 효율성 제고에 힘쓰고 있으며 매년 윤번제로 정기회의를 개최하고 있다.

제51차 회의는 오는 2026년 10월 15일부터 16일까지 경남대 주관으로 열린다.