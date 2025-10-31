[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자]‘2025 예천 활 축제 & 농산물축제’가 31일 예천 한천 체육공원에서 성대하게 막을 올렸다.

이번 행사는 다음달 2일까지 3일간 펼쳐진다.

개막 첫날 한천 체육공원은 활을 직접 체험하고 공연을 즐기려는 인파로 붐볐다.

‘활전시관’에서는 국가무형문화재 김성락 궁시장의 활 제작 시연을 시작으로 예천 활의 역사와 현재, 국내외 활 전시, 예천 양궁의 성과와 위상을 영상과 체험형 전시로 선보이며 관람객의 눈길을 끌었다.

특히 올림픽 금메달 전시와 AR(증강현실) 가상 활쏘기 체험 공간은 가족 단위 방문객들에게 몰입감 있는 경험을 선사했다.

‘활쏘기 체험장’에서는 양궁 활쏘기, 국궁 체험, 동물 타깃 사격 등 남녀노소 누구나 참여할 수 있는 프로그램이 이어지며 현장은 함성으로 가득 찼다.

대표 프로그램인 ‘활 공성전’은 팀을 이뤄 성을 공격하고 방어하는 박진감 넘치는 경기로 현장의 열기를 한층 끌어올렸다.

아이들을 위한 ‘활 놀이터’에서는 핼러윈 테마 놀이시설과 버블쇼, 마임 공연 등이 진행돼 큰 호응을 얻었다.

개막식에는 예천 활의 위상을 상징하는 퍼포먼스와 함께 가수 허각·신용재·임한별로 구성된 트리오 ‘허용별’의 축하 무대, 화려한 불꽃놀이가 이어지며 축제 첫날의 대미를 장식했다.

같은 기간 한천체육공원에서는 ‘2025 예천농산물축제’가 개최돼 풍요로운 가을 정취를 더했다.

예천농산물축제추진위원회(위원장 양근호)가 주관한 이번 축제는 예천의 대표 농특산물을 체험하고 맛보며 농업인의 땀과 정성을 직접 느낄 수 있는 참여형 프로그램으로 꾸며졌다.

오전 개장식에서는 흑응풍물단의 풍년 기원 공연과 김학동 군수, 내빈, 주민이 함께한 커팅식이 진행됐고, 풍요를 상징하는 퍼포먼스로 축제의 문을 열었다.

관람객이 직접 맛보고 평가하는 ‘예천 사과 월드컵’과 읍·면별 12개 팀이 참가한 ‘예천 쪽파 페스타’는 첫날부터 현장 인기를 독차지했다.

조리 과정이 공개될 때마다 관람객의 감탄과 응원이 이어졌으며, 오는 11월 2일에는 쪽파 요리를 직접 배워보는 ‘예천쪽파 요리교실’도 운영될 예정이다.

행사장 곳곳에는 지역 농업인단체와 읍·면 부스가 마련돼 예천사과·쪽파·한우·꿀 등 고품질 농특산물을 생산자가 직접 판매했다.

김학동 예천군수는 “이번 축제는 활 문화 조명과 우수 농·특산물이 소비자와 만나는 소통의 장”이라며 “두 축제를 통해 군민과 방문객 모두가 즐거운 추억을 만들고, 지역경제에도 활력이 더해지길 기대한다”고 말했다.