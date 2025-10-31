[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구대는 지난 29일 경산캠퍼스 성산홀 대회의실에서 네이버클라우드㈜(대표이사 김유원)와 ‘AI·클라우드 산학협력 업무협약(MOU)’을 체결했다.

이번 협약은 국가 차원의 소버린 AI(국가적 인공지능 생태계) 구축에 기여하고, 클라우드와 인공지능(AI) 분야 혁신 인재를 육성하기 위한 산학협력의 일환으로 추진됐다.

대구대 SW중심대학사업단이 주관한 이번 협약식에는 대구대 박순진 총장, 네이버클라우드 김한결 상무, SW중심대학사업단 유준혁 단장 등 양 기관 주요 관계자가 참석했다.

양 기관은 이번 협약을 통해 AI·클라우드 전문 인재 양성을 위한 교육과 산학협력, 클라우드 인프라 및 기술 지원, MSP(Managed Service Provider) 파트너십 기반 실무형 교육 등 다양한 협력 체계를 구축한다.

대구대는 네이버클라우드의 첨단 기술을 활용해 AI 엔지니어·개발자·연구원 등 전문인력 양성을 위한 특화 트랙을 운영하고, 산업 트렌드를 반영한 맞춤형 실무 교육과정을 공동 개발할 계획이다.

네이버클라우드는 교육과정 운영에 필요한 GPU 기반 클라우드 인프라를 제공하고, 프리미엄 MSP 파트너와의 전략적 협력을 통해 교육생들이 학습한 기술을 실제 기업 환경에 적용하며 멘토링과 현업 중심 실무 경험을 쌓을 수 있도록 지원한다.

네이버클라우드 김한결 상무는 “네이버클라우드는 첨단 클라우드 인프라와 AI 기술 노하우를 제공하고, 대구대는 교육 현장과 인재 발굴의 중심이 돼 함께 AI 교육 혁신을 선도해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

대구대 박순진 총장은 “국내는 물론 세계적 AI·클라우드 기업인 네이버클라우드와 협력해 교육·연구·산업이 유기적으로 연계되는 산학협력 혁신 플랫폼을 구축하고, 대구대가 AI·SW 중심대학으로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.