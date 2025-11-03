우리에프아이에스(대표이사 김백수)의 우리FIS 아카데미(이하 우리FISA)가 6기 교육생 모집을 시작한다. 우리FISA는 고용노동부 ‘K-디지털 트레이닝’ 첨단‧디지털 분야 선도기업으로 선정된 우리 FIS가 운영하는 금융 IT 인재 양성과정으로, 청년들에게 금융권 실무 맞춤형 커리큘럼을 제공하고 있다.

이번 6기 과정은 △AI 엔지니어링, △클라우드 엔지니어링, △클라우드 서비스 개발, 총 3개 분야로 구성되며, 2025년 12월 30일부터 2026년 6월 25일까지 약 6개월간 총 960시간의 집중 교육이 진행된다. 우리금융그룹 현업 전문가의 멘토링과 특강, 우리금융그룹 실무 데이터를 활용한 프로젝트 기반 학습 등을 통해 금융 IT 현장에서 요구되는 역량을 체계적으로 습득할 수 있다.

그동안의 성과도 뚜렷하다. 3기 수료생 이현아씨는 우리FISA에서 수행한 프로젝트 경험을 바탕으로 우리은행 체험형 인턴십에 합격해 ‘시니어 플랫폼’ 주제를 수행했고, 우수 인턴으로 수료하며 정식 입사에 성공했다. 그는 “우리 FISA가 아니었다면 인턴십도, 입사도 하지 못했을 것.” 이라고 말했다. 4기 수료생 유승한씨는 우리금융그룹의 데이터셋과 도메인 지식을 활용해 ‘라이프스타일 기반 변동 금리 대출 서비스’ 프로젝트를 완성했고, 현직자 멘토링을 통해 프로젝트를 고도화해 차별화된 포트폴리오를 구축한 끝에 우리은행 입사에 성공했다.

이처럼 교육 과정을 통해 배운 경험이 실제 취업으로 이어지는 사례가 늘어나면서, 우리FISA는 단순한 교육 과정을 넘어 금융권 진출의 교두보로 자리매김하고 있다.

우수 수료생에게는 우리금융그룹 계열사인 우리은행, 우리카드, 우리투자증권, 우리펀드서비스, 우리금융경영연구소, 우리FIS 채용 시 우대 혜택이 제공되며, 취업 특강과 1:1 컨설팅, 글로벌 온라인 학습 플랫폼 Udemy 구독권 등 다양한 지원도 함께 제공된다.

우리FISA 6기는 10월 20일부터 11월 16일까지 모집을 진행중이며, 자세한 내용과 신청은 우리FISA 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.