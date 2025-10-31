- 인근 시흥배곧·안산사이언스밸리 경제자유구역(예정)... 직주근접 혁신도시 기대

- 대방산업개발, ‘시흥거모지구 대방 엘리움’ 11월 중 분양 예고

- 희소가치 높은 수도권 공공택지, 분양가상한제 적용

시흥 거모지구가 신안산선 개통 기대감으로 분양 시장의 주목을 받고 있다. 신안산선이 내년 12월 개통 예정되면서 시흥에서 여의도까지 30분대에 도달할 수 있어, 서울로의 접근성이 획기적으로 개선될 전망이다. 이에 따라 거모지구는 단순한 신도시를 넘어 ‘서울 생활권’으로 도약할 수 있는 핵심 입지로 평가받고 있다.

신안산선은 경기 안산·시흥을 거쳐 여의도까지 잇는 복선 전철로, 총 연장 약 44.7km에 달한다. 안산 한양대역에서 출발해 시흥·광명·구로를 거쳐 여의도까지 이어지는 노선으로, 개통 시 기존 1시간 이상 소요되던 출퇴근 시간이 30분대로 단축된다.

시흥 거모지구는 신안산선의 직접적인 수혜 지역 중 하나로 꼽힌다. 거모지구 초입에 위치한 신길온천역을 통해 중앙역(신안산선 환승역)으로 이동이 가능하며, 신안산선 개통 이후 여의도뿐 아니라 구로디지털단지, 여의도 금융가 등 주요 업무지구 접근성이 강화되면서 직장인들의 주거 수요 유입이 가속화될 전망이다.

또한, 신안산선 외에도 서안산IC 및 군자JC로의 진출입이 용이하며 영동고속도로, 광명시흥고속도로 등을 이용하여 인천광역시, 판교, 수원, 광명 등으로의 접근성도 우수하다.

이러한 교통 호재 속에 ‘시흥거모지구 대방 엘리움 더 루체Ⅰ·Ⅱ’가 11월 분양을 앞두고 있어 수요자들의 눈길을 끌고 있다. 시흥거모공공주택지구 내 S-2BL, B-2BL 일원에 조성되는 시흥거모 대방 엘리움은 선호도 높은 전용 84㎡, 122㎡ 중대형 평면으로 1, 2단지 총 682세대로 조성된다.

시흥거모지구는 대규모 택지지구임에도 불구하고 소형 평형 위주의 공급이 다수를 차지하고 있는 가운데, 이번 단지는 중대형 평면을 중심으로 구성되어 거모지구 내에서도 드문 희소 타입으로 주목받을 예정이다.

전 세대에 자연환기에 탁월한 맞통풍 구조를 적용해 쾌적한 실내환경을 제공하며, 5.1m 광폭거실(전용 84㎡ 기준)이 설계돼 탁 트인 개방감을 자랑한다. 거실과 침실1에는 유리난간이 적용돼 시각적 개방감은 물론 고급스러운 외관까지 갖췄으며, 세대당 1.86대(1차 기준)의 여유로운 주차공간을 확보해 단지 전체의 주거 편의성을 높였다.

단지 내부에는 실내 골프연습장, 피트니스센터, 북카페 등 다양한 커뮤니티 시설이 들어설 예정으로, 입주민의 여가생활과 생활 편의성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.

해당 단지의 견본주택은 시흥시 장곡동 일원에 마련될 예정이다.