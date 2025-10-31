11월 6~7일 의성·비안향교에서 마당극으로 만나는 역사 속 영웅

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 의성군 향교에서 지역 출신 역사 인물 장한상을 주제로 한 마당극이 무대에 오른다.

군은 마당극 ‘울릉도 수토사 장한상: 파도 위의 사나이’는 내날 6일 오후 3시 의성향교, 7일 오후 3시 비안향교에서 각각 공연된다고 31일 밝혔다.

이번 공연은 국가유산청과 경상북도, 의성군이 주최하고 의성 향토사연구회가 주관하는 ‘2025 향교·서원 문화재 활용 공모사업’ 프로그램의 일환이다.

작품은 의성군 구천면 출신 운암 장한상의 역사 기록을 바탕으로 제작됐다.

마당극은 울릉도와 독도를 지키기 위해 거센 파도를 넘어선 장한상의 굳건한 의지와 숭고한 사명감을 생생하게 그려낸다. 관객들은 장한상이 맞닥뜨린 도전과 용기를 통해 역사 속 영웅의 숨결을 느낄 수 있다.

이번 작품은 대전희곡공모전 금상과 전태일문학상 수상 작가 이정수가 집필하고, 의성 출신 황진호 연출가가 연출을 맡았다. 또한 의성 군민 배우들이 출연해 지역의 색깔과 정체성을 담은 무대를 선보인다.

김주수 의성군수는 “의성 출신 장한상의 이야기가 마당극으로 재탄생해 향교에서 선보이게 되어 매우 뜻깊다”며,“깊어가는 가을, 가족·연인·친구들과 함께 향교를 찾아 의성의 역사와 문화를 체험하며 좋은 추억을 남기길 바란다”고 말했다.