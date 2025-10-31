JV 비전 선포 후 첫 프로모션…역대급 혜택 매일 ‘100만원 상당 쿠폰’·오전 10시 특가도

[헤럴드경제=신현주 기자] G마켓이 오는 11월 1일 00시(자정)부터 11일까지, 연중 최대 쇼핑 축제 ‘빅스마일데이’를 개최한다고 밝혔다.

행사는 재도약을 위한 비전 선포 이후 선보이는 첫 대형 할인 행사다. 전년 동기 대비 30% 증가한 3만여 셀러가 참여한다. 자체 할인지원금과 참여 이벤트 확대 등 역대급으로 준비했다.

우선 G마켓은 할인쿠폰에 550억원을 투입한다. 기존에 셀러와 공동 부담하던 쿠폰 할인 비용을 G마켓이 전액 부담하면서, 셀러는 상품 가격 경쟁력에 집중할 수 있게 됐다.

행사 기간 매일 최대 30만원의 다양한 할인쿠폰팩도 제공한다. 총 100만원 상당의 쿠폰팩은 생필품·식품·패션 등 10만원 미만의 상품에 적용하는 할인쿠폰과 디지털·가전·가구 등 고단가 상품에 적용하는 할인쿠폰 등 가격대별로 구성했다. 카드 결제 할인 및 브랜드 중복 할인에도 수십억 원 규모의 예산을 투입한다.

연중 최저가에 도전하는 ‘특가상품’도 강화했다. 한정수량으로 선보이는 특가상품은 매일 오전 10시에 공개한다. 애플워치 SE2, LG 스탠바이미2, 오쏘몰 이뮨 멀티비타민, 압타밀 분유, 레노버 패드 프로, 샤크닌자 블랜더, 드리미 음식물처리기, 갤럭시탭 S10울트라 등이다.

아울러 매일 소정의 쇼핑지원금을 제공하는 랜덤캐시 이벤트도 마련했다. 장르별 레전드 아티스트 4인을 모델로 발탁, 빅스마일데이를 유쾌하게 소개하는 광고 캠페인도 공개했다.

G마켓 관계자는 “이번 빅스마일데이는 합작법인(JV) 출범 이후 첫 대형 프로모션”이라며 “역대 최대 자원을 투입해 가격 경쟁력과 상품 다양성을 잡는 ‘레전드급 축제’가 될 것”이라고 강조했다.