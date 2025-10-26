오세훈 “10·15대책, 집값 상승 불쏘시개” 與 “본인 의혹해명 외면 정치쇼” 맞받아쳐

[헤럴드경제=김은희 기자] 정청래 더불어민주당 대표가 오세훈 서울시장의 부동산 공개토론 제안에 “특검수사 받기도 힘들 텐데 변호사와 수사 대비 토론에나 집중하라”고 일갈했다.

정 대표는 이날 페이스북 페이지에 오 시장을 겨냥한 글을 올리며 “정신적으로 힘들고 딱한 것은 알겠다”면서 이같이 밝혔다.

앞서 오 시장은 이날 페이스북을 통해 정부 대책이 주택가격 상승에 불쏘시개 역할을 했다고 지적했다.

그는 정부와 여당을 향해 “주택가격 상승의 가장 큰 원인은 정부 대책에 ‘공급 시그널’이 없다는 데 있다”고 꼬집었다. 이어 “10·15 대책 대폭 수정을 비롯해 정비사업 촉진을 위해 규제 완화, 재건축초과이익환수제 폐지 등을 과감히 결단하라”고 촉구하면서 “필요하다면 직접 나서 민주당과 공개 토론이라도 하겠다”고 언급했다.

이에 대해 민주당은 “토론이 아닌 특검이 먼저”라고 맞받아쳤다.

문대림 민주당 대변인은 서면 브리핑에서 “오 시장이 정청래 대표에게 공개토론을 제안하며 정부의 10·15 부동산 대책을 비판하고 나선 것은 정치적 쇼”라며 “본인 의혹 해명은 외면한 채 정책 논쟁으로 본질을 흐리려는 것”이라고 반박했다.

그는 “오 시장이 주장하는 민간 정비사업 중심의 ‘공급 만능론’은 이미 실패한 낡은 처방”이라고 지적하고는 “정 토론하고 싶다면 정 대표 대신 명태균 씨와 토론하는 것은 어떤가. 국정감사장에서 제대로 못 한 말이 많을 텐데 허심탄회한 대화를 추천한다”고 덧붙였다.