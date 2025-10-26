한문혁 부장검사, 수원고검 직무대리로 발령 “당시 사건 관련자란 사실 몰라…논란 송구” 대검, 감찰 착수…“반부패부장 복귀 부적절”

[헤럴드경제=김은희 기자] 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 도이치모터스 주가조작 사건 수사팀장을 맡아온 한문혁 부장검사의 파견을 해제했다. 과거 사건의 핵심 관계자와 술자리를 가진 사실이 드러나면서다. 대검찰청은 한 부장검사에 대한 감찰에 즉각 착수했다.

민중기 특검팀은 26일 언론 공지를 통해 “한 부장검사에 대해 수사를 계속하기 어렵다고 판단된 사실관계가 확인돼 27일 자로 검찰에 복귀하게 됐다”고 밝혔다.

이는 한 부장검사가 과거 도이치모터스 주가조작의 ‘컨트롤타워’로 지목된 이종호 전 블랙펄인베스트 대표를 사적으로 만났음에도 이를 특검 측에 알리지 않은 데 따른 조치다.

이 전 대표는 도이치모터스 2차 주가조작 시기 김 여사의 계좌를 관리한 인물로 김 여사의 측근으로 손꼽힌다.

한 부장검사가 이날 내놓은 입장문에 따르면 그는 도이치모터스 주가조작 사건을 수사한 서울중앙지검 반부패수사2부에 근무하던 2021년 7월께 아이들 건강 문제로 상의하면서 친해진 의사 지인과의 저녁 약속 자리에서 이 전 대표를 만났다.

지인이 ‘업무 회의차 만난 사람인데 식사에 합석해도 되겠냐’고 양해를 구했고 간단히 인사한 후 식사했다고 설명했다. 이후 지인의 집으로 자리를 옮겨 함께 술을 마셨다고 한 부장검사는 덧붙였다.

다만 당시 이 전 대표는 도이치모터스 사건의 피의자가 아니었고 자신을 구체적으로 소개하지 않아 해당 사건 관련자라는 사실을 알지 못했다고 한 부장검사는 해명했다. 이 전 대표가 해당 건으로 2021년 9월 하순 입건돼 그해 10월 하순 구속된 만큼 존재 자체를 알지 못했다는 것이다.

아울러 당시 명함이나 연락처를 교환하지 않았고 그 후에도 이 전 대표를 개인적으로 만나거나 연락을 주고받은 사실이 없다고 덧붙였다. 그러면서도 “제 행동으로 인해 논란을 일으킨 점에 대해 송구스럽게 생각한다”고 한 부장검사는 사과했다.

특검팀의 이번 파견 해제는 한 부장검사가 도이치모터스 주가조작 수사에 오랫동안 관여해온 만큼 자칫 이해충돌 논란으로 번질 수 있다는 점을 고려한 조처로 읽힌다.

한 부장검사는 2022년 윤석열 정부 출범 이후 의정부지검 남양주지청으로 발령 났다가 올해 5월 도이치모터스 사건 재수사를 결정한 서울고검과 6월 민중기 특검팀에 연이어 파견돼 수사를 진행해 왔다. 지난 8월 검찰 인사로 서울중앙지검 반부패수사3부장으로 발령 난 상태다.

특검팀은 지난 8월 29일 도이치모터스 사건과 관련해 김 여사를 자본시장법 위반 등 혐의로 구속기소 하며 사실상 수사를 마무리했다.

대검은 이날 언론 공지를 통해 “한 부장검사에 대해 특검으로부터 최근 관련 내용을 제공받아 곧바로 감찰에 착수했다”고 밝혔다.

대검은 “구체적인 사실관계에 대해선 추가 확인이 필요하다”면서도 “현 보직인 서울중앙지검 반부패수사3부장으로 복귀하는 게 적절하지 않아 법무부와 협의해 27일 자로 수원고검 직무대리로 발령했다”고 전했다.