수요일엔 기온 영하로 떨어지는 곳도

[헤럴드경제=김은희 기자] 월요일인 27일 서울 아침 기온이 4도까지 떨어지면서 본격적인 초겨울 날씨가 시작될 것으로 보인다.

26일 기상청에 따르면 이날 오후 9시 경기 북부와 강원, 충북, 경북에 한파 특보가 발효될 전망이다. 올해 가을 들어 처음이다.

이튿날인 27일 아침에는 기온이 큰 폭으로 떨어질 것으로 관측된다. 아침 최저기온이 서울 4도, 수원 3도, 원주 2도, 대전 5도, 세종 4도, 전주 6도, 광주 9도, 대구 7도, 부산 10도, 제주 15도로 예상됐다.

서울 아침 기온은 화요일인 28일 2도까지 떨어질 것으로 예측된다. 수요일인 29일에는 전국 내륙을 중심으로 기온이 영하로 떨어져서 서리가 내리거나 얼음이 어는 곳이 있겠다.

27일 전국이 대체로 맑겠으나 충청권과 전라권, 제주도엔 구름이 많겠다. 제주에는 새벽부터 아침 사이 곳곳에 비가 내리겠다. 예상 강수량은 5㎜ 미만이다.

전국 대부분 지역에 강한 바람이 불면서 바다에는 높은 물결이 일겠다. 예상 파고는 서해 앞바다 0.5~3.0ｍ, 안쪽먼바다·바깥먼바다 1.5~3.5ｍ, 남해 앞바다 0.5~2.0ｍ, 안쪽먼바다·바깥먼바다 1.0~3.5ｍ, 동해 앞바다 0.5~2.5ｍ, 안쪽먼바다 1.0~4.0, 바깥먼바다 1.0~4.5ｍ다.