경남 3-0 물리치고 2위 수원 추격 따돌려 윤정환 ‘명장’ 재입증

[헤럴드경제=신상윤 기자] 프로축구 인천 유나이티드가 K리그2(2부) 우승을 조기에 확정하고 한 시즌 만에 다시 K리그1로 승격하게 됐다.

윤정환 감독이 지휘하는 인천은 26일 인천축구전용경기장에서 열린 하나은행 K리그2 2025 36라운드 홈 경기에서 제르소의 선제 결승골을 앞세워 경남FC를 3-0으로 물리쳤다.

승점 77을 쌓은 인천은 3경기를 남겨두고 2위(승점 67) 수원 삼성과 격차를 승점 10으로 벌려 우승을 확정했다.

K리그2 우승팀은 다음 시즌 K리그1에서 경쟁한다. 숱하게 하위권으로 떨어져도 끝내 K리그1에서 살아남아 ‘잔류왕’으로 불렸으나 지난 시즌 최하위에 그쳐 창단 첫 강등의 아픔을 맛봤던 인천은 불과 한 시즌 만에 승격을 이뤄내는 저력을 보여줬다.

K리그에서 2부로 내려간 팀이 한 시즌 만에 다시 1부로 올라가는 건 인천이 역대 여덟 번째다. 앞서 2013년 상주 상무(현 김천), 2014년 대전시티즌(현 대전하나시티즌), 2015년 상주, 2020년 제주 유나이티드(현 제주SK), 2021년 김천, 2022년 광주FC, 2023년 김천이 1년 만에 곧바로 승격했다.

다만 2013년 상주(아시아축구연맹 클럽 라이선스 미취득), 2021년 김천(재창단)의 사례는 행정적 이유에 따른 것이어서 성적 부진으로 강등됐다가 곧바로 승격한 사례만으로는 올해 인천이 여섯 번째다.

인천은 또 2003년 창단 이후 처음으로 공식 대회 우승을 차지했다. 종전까지는 2005시즌 K리그 준우승, 2015시즌 FA컵(현 코리아컵) 준우승이 인천의 최고 성적이었다.

지난 시즌 강원FC를 K리그1 준우승으로 이끌어 ‘올해의 감독상’을 받고도 재계약에 실패하면서 인천 지휘봉을 잡은 윤 감독은 한 시즌 만에 승격을 지휘해내며 ‘명장’임을 재입증했다.

인천은 최전방의 무고사와 측면 바로우, 제르소의 외국인 호화 공격진을 앞세워 경남 진영을 공략했다. 중원에서는 이명주와 정원진이 활동량을 높여 상대를 강하게 압박했다.

경남의 두꺼운 수비에 슈팅으로까지 연결하는 데엔 애를 먹던 인천은 전반 34분 제르소가 시도한 첫 슈팅으로 선제골을 뽑아냈다.

왼쪽에서 드리블하던 제르소는 중앙의 무고사에게 공간이 열렸는데도 패스하지 않고 과감하게 골대 쪽으로 돌파하더니 강한 왼발 슈팅을 날려 골망을 흔들었다.

두 번째 골은 후반 7분 무고사가 책임졌다. 무고사는 이명주가 오른쪽에서 올린 대각선 크로스를 머리로 받아 골대를 갈랐다. K리그2 득점왕 레이스 단독 선두인 무고사의 시즌 20호 골이다.

승리를 확신한 인천 서포터스가 외친 ‘인천 승격!’ 구호는 후반 14분 바로우의 추가골이 터지자 더욱 커졌다. 무고사의 땅볼 슈팅이 왼쪽 골대를 맞고 나오자 바로우가 빈 골문에 재차 슈팅해 3-0을 만들었다.