광주 도시이용인구 3000만 시대 기대 글로벌 쇼핑·문화 여가 허브로 조성

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주 첫 복합쇼핑몰 ‘더현대 광주’가 오는 11월 20일 착공될 예정이다.

26일 광주시에 따르면 더현대(현대백화점) 광주 법인은 지난 7월 착공보고회에 이어 조만간 시공사를 선정하고 11월 20일께 착공을 계획하고 있다.

‘더현대 광주’는 2027년 말 완공, 2028년 상반기 개점을 목표로 하고 있다.

옛 전방·일신방직 부지 개발사업인 ‘더현대 광주’는 연면적 27만2955㎡, 영업면적 10만890㎡, 지하 6층∼지상 8층 규모로 서울 여의도 ‘더현대 서울’보다 약 1.4배 크다.

쇼핑·문화·엔터테인먼트가 결합한 복합문화 공간으로 조성된다. 현대백화점은 이곳을 ‘호남권 핵심 랜드마크’이자 ‘광주의 새로운 도심 중심축’으로 육성하겠다는 비전을 제시했다.

약 30개월의 공사 기간 일평균 최대 3000개의 건설 일자리를 창출하고 개소 시 5000여명 규모의 직·간접 고용을 창출할 것으로 기대된다.

광주시는 더현대 광주가 지역 첫 복합쇼핑몰이자 도시 이용인구 3000만 시대를 실현할 핵심 기반 시설이 될 것으로 보고 통상적인 행정 절차 기간보다 8개월가량 단축한 11개월 만에 주요 절차를 마무리했었다.

광주시는 복합쇼핑몰 상생발전협의회를 중심으로 지역 상권과의 상생 방안도 마련하고 있다.

광주시 관계자는 “광주·전남 등 호남권을 넘어 중국, 동남아 등 해외 관광객을 유치해 광주 도시이용인구 3000만 시대를 열 글로벌 쇼핑·문화 허브로 조성할 방침이다”고 말했다.