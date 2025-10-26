코레일관광개발 ‘순창떡볶이페스타’ 여행

[헤럴드경제=함영훈 기자] 순창 고추장으로 만든 빨간 떡볶이와 붉은 단풍이 어우러지는 빨간 기차여행이 코레일관광개발-한국관광공사-K디저트브랜드의 합동추진력으로 단 한차례 발진하다.

‘순창 코리아 떡볶이 페스타 연계 기차여행’은 오는 11월 15일 토요일, 단 하루만 운영되며, ‘떡볶이’를 주제로 한 축제인 ‘2025 순창 코리아 떡볶이 페스타’ 방문을 중심으로 두 가지 코스로 구성했다. 모두 서울역에서 출발(영등포, 수원, 천안역 경유)해 팔도장터관광열차를 이용하는 당일 일정이다.

올해 2회째를 맞는 순창 코리아 떡볶이 페스타는 지역 전통 장을 활용한 이색적인 떡볶이 요리법을 중심으로 전시·시식·체험·포토존 등 다채로운 콘텐츠가 마련된 미식-관광 융합 축제로 주목받고 있다.

참가자에게는 지난해 유네스코 세계무형유산에 등재된 장문화 식품명인의 ‘순창 고추장 선물 세트’와 도레도레 ‘간식(무지개 조각 케이크+음료) 세트’가 제공되며, 돌아오는 열차 안에서는 열차 도시락이 지급된다.

2025 순창 떡볶이 페스타·강천산 단풍 당일 상품은 ‘순창 코리아 떡볶이 페스타’를 즐기고, 순창 강천산에서 단풍 여행까지 할 수 있는 구성으로, 1인당 9만9000원이다.

2025 순창 떡볶이 페스타·고추장 장 담그기 체험 상품은 ‘순창 코리아 떡볶이 페스타’ 방문 후, 고추장 식품명인(강순옥)이 운영하는 체험 공간에서 떡볶이의 맛을 좌우하는 재료인 고추장을 직접 만들어 보는 내용으로 짜였다. 1인당 11만 4000원이다.