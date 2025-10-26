[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국과학창의재단은 램리서치코리아와 STEM 분야 인재양성과 과학기술문화 확산을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 업무협약에 따라 양 기관은 ▷STEM 분야 인재 육성을 위한 협력사업 발굴 ▷과학기술문화 확산 등에 상호 협력할 예정이다.

램리서치코리아는 반도체 장비 분야의 글로벌 선도기업으로, 국내 이공계 인재에 대한 체계적인 교육 및 지원을 통해 반도체 산업의 지속가능한 생태계 조성에 기여하고 있다.

한국과학창의재단은 과학기술정보통신부 산하의 공공기관으로, 과학기술문화 확산과 창의적 인재 양성을 지원하는 전문기관이다. 최근에는 삼성전자, 삼양라운드스퀘어, ㈜보령 등 다양한 민간기업이 단순 기부를 넘어 과학기술 기반 사회공헌 활동을 추진할 수 있도록, 재단이 적극적으로 지원하고 있다.

양 기관은 이번 협약을 시작으로 반도체 분야를 포함한 STEM 분야의 인재 양성 및 교육, 전국 단위 청소년 경진대회 개최 등을 통해 과학기술 인재 육성에 협력을 지속 확대해 나갈 예정이다.

박준홍 램리서치코리아 대표이사는 “대한민국 반도체 산업의 미래를 위해서는 창의적이고 유능한 이공계 인재의 육성이 무엇보다 중요하다”며 “이번 한국과학창의재단과의 협약을 통해 청소년들이 과학기술 분야에 흥미를 갖고 자신의 꿈을 키워갈 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

정우성 한국과학창의재단 이사장은 “과학기술 인재 확보를 위해서는 정부뿐만 아니라 민간기업의 적극적인 참여와 협력이 점점 더 중요해지고 있다”면서 “램리서치코리아를 비롯한 다양한 기업들과의 협력을 통해 청소년들이 첨단 과학기술 분야에 도전하고 성장할 수 있는 환경을 적극 조성해 나가겠다”고 말했다.