이스라엘 공습·서안 합병 시도에 휴전 위태

[헤럴드경제=권제인 기자] 이스라엘과 하마스 간 휴전 협상이 위태로운 상황에 처하자 미국이 가자지구 상공에 직접 드론을 띄웠다. 휴전이 파기돼 도널드 트럼프 미국 대통령의 평화 중재 성과에 금이 가는 것을 막기 위해 가자지구의 지상 활동을 자체 감시해 휴전 지키기에 나선 것이다.

미국 일간 뉴욕타임스(NYT)는 24일(현지시간) 이스라엘과 미국 군 관계자들을 인용해 미군이 최근 가자지구 상공에서 감시 드론을 운용하기 시작했다고 보도했다.

복수의 이스라엘군 관계자와 미국 국방부 관계자에 따르면 이 드론은 이스라엘의 동의하에 가자지구의 지상 활동을 감시하는 데 사용되고 있다. 이들은 드론 감시 임무가 지난주 이스라엘 남부에 개소한 민군협력센터(CMCC) 활동을 지원하기 위한 차원이라고 설명했다.

NYT는 미국이 과거에도 인질 소재 파악 등을 위해 가자지구 상공에 드론을 띄워왔지만, 이번 감시 드론 운용은 과거 사례와 성격이 다르다고 분석했다. 과거에는 이스라엘의 활동을 돕기 위한 지원 차원이었다면 이번에는 이스라엘과 별개로 미국이 가자지구 내 상황을 독자적으로 파악하려는 의도라는 것이다.

전직 미국 외교, 국방 당국자와 일부 이스라엘 당국자들은 양국이 긴밀한 군사적 유대관계를 맺어온 점을 고려할 때 미국의 독자적인 정찰 작전이 놀랄만한 일이라고 평가했다. 미국 국방부 중동 담당 부차관보와 주이스라엘 대사를 지낸 대니얼 셔피로는 “미국과 이스라엘 사이에 완전한 신뢰와 투명성이 존재한다면 이런 조치는 필요 없었을 것”이라고 짚었다.

배경에는 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에 대한 불신이 깔린 것으로 보인다. 복수의 트럼프 행정부 관계자들은 NYT에 익명으로 네타냐후 총리가 휴전을 파기할 수 있다는 우려가 행정부 내에 실존한다고 언급했다.

네타냐후 총리는 그간에도 국제사회로부터 정권 유지를 위해 전쟁을 끌어왔다는 의심을 사 왔다. 그는 트럼프 대통령의 압박에 휴전안을 받아들이기는 했지만, 휴전에 부정적 시각을 가진 연정 내 극우파의 눈치도 보지 않을 수 없는 상황이다.

극우 강경파들은 JD 밴스 미국 부통령이 이스라엘을 방문한 지난 22일 요르단강 서안 병합을 위한 법안을 예비 승인하면서 미국의 심기를 긁었다. 서안 합병은 트럼프 대통령이 휴전과 관련해 아랍 국가의 지지를 끌어내기 위해 허용하지 않겠다고 밝혔던 문제인 만큼 휴전 유지에도 중요하다.

이스라엘은 최근 하마스가 협정을 위반했다는 명분을 대며 가자지구에 대규모 공습을 가해 휴전이 깨지는 것 아니냐는 우려를 낳기도 했다. 이에 트럼프 대통령은 밴스 부통령은 물론 스티브 위트코프 중동 특사와 맏사위 재러드 쿠슈너 등 측근들을 대거 이스라엘로 보내 휴전을 위태롭게 하지 말라고 압박했다. 이에 더해 가자지구 상황에 대한 직접 감시에도 나선 것이다.

티머시 호킨스 미 중부사령부(CENTCOM) 대변인은 휴전을 유지하기 위해 “매우 열심히 노력 중”이라면서도 현재 상황이 “매우 취약하다”고 인정했다.