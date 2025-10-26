BNB 올해 60%대 상승, 시총 3위 굳히기 BNB 생태계 밈코인·DEX 힘입어 성장 자오창펑 사면, 바이낸스 미국 복귀 주시 트럼프 사업 도와…시장 바깥에서 시세 영향도

[헤럴드경제=유동현 기자] 올해 비트코인 등 시가총액 상위 주요 가상자산 수익률은 10%대에 그친다. 미국 증시 지수는 물론 코스피보다 저조한 성적이다. 높은 변동성이 투자자에게 고민을 안겨주는 사이 우상향하는 코인도 있다. 세계 최대 규모 거래소 바이낸스에서 발행한 바이낸스코인(BNB)이다. 올해 60%대 오르며 리플(XRP)을 제치고 시총 3위(스테이블코인 제외)를 굳히고 있다.

최근 바이낸스 창업자인 자오창펑이 ‘사법 리스크’를 털어내면서 BNB 랠리가 주목되고 있다.

BNB는 2017년 바이낸스가 발행한 가상자산이다. 바이낸스 블록체인 생태계인 바이낸스 체인(Binance Chain)에서 활용된다. 이용자는 BNB를 통해 바이낸스 중앙거래소(CEX) 거래수수료 할인, 바이낸스 탈중앙거래소(DEX) 및 바이낸스 스마트 체인 거래수수료 지불 등이 가능하다. 스테이킹을 통해 네트워크의 보안과 운영에 기여해 보상을 받을 수 있고, 온·오프라인 결제·지불 수단으로도 활용할 수 있다. 비앤비 생태계가 커질수록 BNB 활용성은 커지게 된다. 바이낸스 CEX 유입액은 가장 큰 규모다. 지난 17일 기준 바이낸스 CEX로 24시간 유입액은 33억8000만 달러를 기록했다. CEX 중 가장 높은 수치이자 이외 모든 거래소의 유입액 규모를 앞질렀다.

BNB가 올해 급등한 배경은 비앤비 생태계 확장 영향으로 풀이된다. BNB체인은 지난 9월 가스비(수수료)를 기존 0.1 Gwei에서 0.05 Gwei로 낮췄다. 블록체인 생성 시간은 기존 3초에서 1.5초로, 이후 0.75초로 점차 개선됐다. 속도가 빨라지고 수수료가 낮아지면서 거래량은 급등했다. BNB 체인은 거래량이 가장 높은 체인에 등극했다. 온체인 분석업체 난센(Nansen)에 따르면 BNB 체인은 최근 일주일 기준 블록체인 중 가장 높은 수수료 수익을 올렸다. 활성 주소 수와 거래량은 2위를 차지했다. BNB 체인에 구축된 DEX 아스터(Aster)도 무기한 선물거래를 앞세워 성장하고 있다.

특히 밈코인(유행성 코인) 거래가 늘어난 점도 랠리 배경으로 꼽힌다. BNB 체인 기반 밈코인 시장이 살아나면 거래 수수료 등에 쓰이는 BNB 수요가 늘어난다. BNB 체인은 밈 코인 시장 강자인 솔라나와 경쟁하며 거래량을 늘리고 있다. 바이낸스 스마트체인에서 운용되는 팬케이크스왑(PancakeSwap)은 솔라나와의 크로스체인 스왑을 통해 유동성 가속화하고 있다. 바이낸스에 따르면 6월 중순 기준 BNB 체인은 밈코인 DEX 거래량에서 전체 밈코인 거래량의 약 45%를 차지했다. 솔라나(25%), 이더리움(20%)보다 높은 수준이다. 이달 8일 기준 BNB 체인 DEX 일 거래량은 약 60억달러를 기록했다.

자오창펑이 도널드 트럼프 대통령으로부터 사면 받은 만큼 바이낸스와 그의 행보도 관전 포인트다. 자오는 사면 이후 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X)를 통해 “미국을 가상자산 수도로 만들고 전 세계적으로 웹3를 발전시키기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다. 자오는 트럼프 대통령 일가가 보유한 월드리버티파이낸셜(WFL) 가상자산 사업에 도움을 준 것으로 알려진데다 WLF는 BNB 체인에서 네이티브 스테이블코인 USD1을 발행하기도 했다.

시장에서는 사면을 계기로 미국 내 복귀 길이 열렸다는 전망이 나온다. 시장 바깥에서 투자심리를 자극해온 자오의 활동도 주시된다. 그는 평소 X를 통해 BNB, 비트코인 등을 전망해왔고 실제 시장에 영향을 미치기도 했다. 지난 4일 자오가 밈코인 ‘4’를 언급하자 투자자들이 몰렸고, 한 초기투자자가 보유한 3000달러 규모 ’4‘의 가치는 불과 몇 시간 만에 200만달러로 급등했다. 밈코인 특성상 화제성을 먹이 삼아 급등하지만 자오 발언의 위력을 엿볼 수 있는 사례였다.