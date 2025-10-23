[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]동국대 WISE캠퍼스는 ‘2025 APEC 정상회의’의 성공 개최를 기원하며 APEC 방문객과 경주시민을 대상으로 캠퍼스 특별 프로그램 ‘WISE Tour(와이즈 투어)’를 운영한다고 23일 밝혔다.

이번 프로그램은 오는 28일부터 30일까지 3일간 하루 한 차례씩 모두 3차례에 걸쳐 진행한다.

참가자들은 교내 ‘백상탑’을 출발해 박물관 특별전시 ‘와우(瓦遇)’ 관람과 WISE 조형물, 임신서기석을 포함한 주요 명소를 둘러보며, 신라 화랑의 배움터였던 동국대 WISE캠퍼스의 역사와 문화, 대학의 현대적 모습을 함께 체험한다.

특히 이번 투어는 내·외국인 및 경주시민 누구나 무료로 참여할 수 있으며, 동국대 WISE캠퍼스 박물관 큐레이터의 문화 해설과 영어 통역 지원을 제공한다. 또 참가자 전원에게는 기념품을 증정한다.

참가 신청은 홍보 포스터 내 QR코드를 통해 온라인으로 접수할 수 있으며, 선착순(회당 40명)으로 마감된다.

동국대 WISE캠퍼스는 지역 거점 대학으로서 APEC 경주 유치 캠페인 및 ‘페루–경주 사진전’ 개최, APEC 대학생 자원봉사단 운영, 세계시민교육 등 다양한 국제교류 활동을 전개해 왔다.

이번 WISE 투어는 APEC 개최를 계기로 지역과 대학, 그리고 세계를 잇는 문화·교육 교류의 장이 될 것으로 기대된다.

류완하 동국대 WISE캠퍼스 총장은 “동국대 WISE캠퍼스는 신라 천년의 정신을 바탕으로 글로벌 시대의 새로운 교육·문화 허브로 도약하고 세계 속의 대학으로 성장하겠다”고 말했다.