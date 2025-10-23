내외 전문가와 기업 150여 명 참석…세포배양식품 산업 육성 성과 공유·투자유치 기회 마련

[헤럴드경제(대구경북)=김성권 기자] 의성군은 23일 서울 잠실 롯데타워 SKY31 컨벤션에서 열린 ‘2025 대체식품산업 글로벌 포럼(BAFE)’을 성공적으로 마쳤다고 밝혔다.

이번 포럼은 의성군이 경상북도, 포항시와 함께 추진 중인 ‘대체식품산업 네트워크 강화 사업’의 일환으로, 국내외 전문가와 산업계가 함께 지속 가능한 미래 식품산업의 발전 방향을 논의하고, 푸드테크 분야의 기술·시장·인재 기반 협력 강화를 위해 마련됐다.

행사에는 김주수 의성군수, 경상북도 양금희 경제부지사, 싱가포르 경영대학교 마크총 교수, 권오상 월드푸드테크협의회 부회장 등 국내외 푸드테크 주요 인사와 CJ제일제당 신용욱 상무를 비롯한 기업, 연구기관, 대학 관계자 등 150여 명이 참석해 성황을 이뤘다.

1부에서는 마크총 교수가 「소비자에게 다가가는 대체식품 시장공략」을 주제로 기조연설을 진행하며 글로벌 대체식품 시장 변화에 따른 전략적 대응 방안을 제시했다.

이어 ‘Future Food Challenge’ 시상식에서는 ㈜씨위드(대표 금준호)가 ‘한우 세포 배양육 기반 하이브리드 제품 개발 및 기능성 식품화 연구’로 CJ제일제당 특별상을 수상했다.

㈜씨위드는 의성군 세포배양식품 규제자유특구 참여기업으로, 이번 수상은 의성군이 추진 중인 세포배양식품 산업 육성의 성과를 보여주는 사례로 평가된다.

2부에서는 ‘지속가능한 미래식품, 글로벌 동향과 국내 혁신사례’를 주제로 국내외 전문가들이 주제발표와 패널토의를 이어갔다.

권오상 서울대 교수(월드푸드테크협의회 부의장)가 좌장을 맡아 대체식품 산업의 현재와 미래, 시장 확대 전략 등을 폭넓게 논의했다.

또한 IR 피칭대회를 통해 유망 푸드테크 기업들이 투자유치 가능성을 높이는 자리도 마련됐다.

평가위원단은 VC, 경영·회계, 기술·특허 분야 전문가로 구성돼 각 기업의 비즈니스 모델과 기술력을 평가하고, 질의응답을 통해 구체적인 보완점을 제시했다.

의성군은 2028년까지 추진되는 경북 세포배양식품 규제자유특구 사업과 연계해 세포배양식품 분야 실증과 상용화를 본격 추진할 계획이다.

김주수 의성군수는 “이번 포럼은 대체식품 산업의 미래를 국내외 전문가들과 함께 논의하고, 의성군이 선도하는 세포배양식품 산업의 가치를 널리 알리는 뜻깊은 자리였다”라며, “앞으로도 경상북도와 함께 지속 가능한 식품산업 생태계를 조성하고, 지역과 기업, 인재가 함께 성장하는 기반 마련에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.