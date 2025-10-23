ESG 실천의 일환…자매결연 농가 찾아 일손 도와

NH-아문디(Amundi)자산운용은 지난 16일 경기도 가평군 ‘포도향이 흐르는 마을’을 찾아 농촌 봉사활동을 진행했다고 23일 밝혔다.

이날 봉사활동에는 박진호 NH-Amundi자산운용 최고투자책임자(CIO), 한수일 상무를 비롯한 임직원 26명이 참여해 포도 수확 작업을 도왔다.

포도향이 흐르는 마을은 2016년 범농협 ‘또 하나의 마을 만들기’ 캠페인을 통해 NH-Amundi자산운용과 자매결연을 맺은 포도 농가다. 회사는 매년 해당 농가를 방문해 일손돕기, 농산물 구매 등 다양한 형태로 지원 활동을 이어오고 있다.

길정섭 NH-Amundi자산운용 대표이사는 “농촌의 일손이 가장 필요한 시기에 임직원들이 직접 참여해 도움을 드릴 수 있어 뜻깊었다”라며 “앞으로도 지역사회와 상생할 수 있는 사회공헌 활동을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

NH-Amundi자산운용은 일손이 부족한 농가를 지원하기 위해 매년 네 차례 이상 정기적인 농촌 봉사활동을 실시하고 있다.