독도사랑 티셔츠 입은 60여 명 직원, 노래와 함께 열정적 외침…읍면까지 번진 독도 사랑 현장

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 봉화군은 10월 25일 ‘독도의 날’을 맞아 군청 잔디광장에서 ‘우리 땅 독도 사랑하기 운동’을 펼치며 독도 수호 의지를 다졌다.

23일 행사에는 독도 사랑 티셔츠를 착용한 봉화군청 직원 60여 명이 참여했다.

참석자들은 ‘독도는 우리 땅’ 노래에 맞춰 태극기를 흔들며 독도 사랑을 외쳤다.

행사 현장은 뜨거운 열기로 가득했으며, 주민들도 이를 지켜보며 박수를 보내는 등 큰 호응을 보였다.

현장에 참여한 한 직원은 “독도는 우리의 땅이라는 사실을 다시 한번 느끼게 되는 행사였다”며 “작은 실천이지만, 매년 참여하며 역사의 중요성을 되새기고 있다”고 소감을 밝혔다.

각 읍면에서도 독도의 날을 알리고, 독도사랑 티셔츠 입기 운동에 동참했다.

봉화군 곳곳에서 공직자와 주민들이 함께 독도의 날을 기념하며 독도 사랑의 마음을 나눴다.

봉화군은 매년 독도의 날을 맞아 독도 티셔츠 입기 운동과 기념행사를 이어오고 있으며, 이를 통해 공직자들의 독도 수호 의식을 높이는 데 적극적으로 노력하고 있다.

박현국 봉화군수는 “오늘 기념행사를 통해 봉화군 공무원 모두가 독도의 소중함을 되새기고, 올바른 역사 인식과 공직자상을 갖추어 독도 수호에 앞장서길 바란다”고 말했다.

이번 행사는 공직자와 지역 주민들이 함께 독도의 중요성을 알리고, 애국심과 책임감을 확산시키는 계기가 됐다.