세계 AI 영화제, WAIFF Seoul 2026 내년 3월 6~7일 롯데월드타워에서 개최 비전컬쳐 주최ㆍ공식후원사는 롯데 AI시대 영화제, 새로운 지평 열기 도전 K-AI 영화제, ‘서울에서 칸’으로 Go! 국내 AI창작자 세계무대 도전 총지원 배우 공리가 WAIFF 명예위원장

[헤럴드경제=김영상 기자] 인공지능(AI) 기술과 영상예술이 융합된 국제 영화제 ‘WAIFF(웨이프·World AI Film Festival)’의 한국 개최 행사인 ‘WAIFF Seoul 2026 (세계 AI 영화제) ’이 2026년 3월 6~7일 서울 송파구 롯데월드타워에서 열린다. 이번 행사는 콘텐츠 기획사 비전컬쳐가 주최하며, 롯데가 공식 후원사로 참여한다.

세계 AI 영화제(World AI Film Festivalㆍ이하 WAIFF)는 영화와 AI의 융합을 예술적으로 탐구하는 국제 네트워크형 영화제다. 이 영화제는 프랑스 니스의 인스티튜트 유로피아(Institut EuropIA)가 설립한 이후 프랑스ㆍ브라질ㆍ일본ㆍ중국ㆍ한국에서 개최되는 글로벌 행사로 빠르게 성장했다. 각 지역 에디션은 독립적인 심사와 경연을 운영하면서도 전 세계 창작자들이 미래의 영화 예술을 함께 재정의하는 하나의 글로벌 커뮤니티로의 연결을 추구하는 게 특징이다. K-컬처(한류) 열기를 지구촌에 퍼뜨린 우리로선 AI시대의 새로운 도전 분야인 ‘K-AI’ 영화제 본격 진출의 신호탄을 울리는 셈이다.

전세계 확산 AI 영화, K-AI 신호탄 울려

올해 4월 프랑스 칸 인근 니스에서 처음 열린 제1회 WAIFF는 전세계 85개국에서 1500편 이상의 작품이 출품됐으며, 약 200여명의 관계자와 1000여명 이상의 관객이 참여하며 성황리에 막을 내렸다. 이 성공을 바탕으로 이 AI영화제는 세계 각지로 확장되고 있으며, 2026년 서울이 아시아 프리미어 개최지로 확정됐다. 이번 서울 개최는 한국이 보유하고 입증한 첨단 AI 기술력과 문화 콘텐츠 산업의 융합 역량을 세계 무대에 멋지게 선보이는 계기가 될 것으로 기대된다.

현재까지 2026년 개최가 확정된 도시는 브라질 상파울루, 일본 교토, 중국 우시, 그리고 한국 서울이다. 서울은 아시아 지역에서 첫 번째 WAIFF 에디션으로 열리는 곳으로 선정됐다. 주최 측인 비전컬쳐는 “국내 AI 콘텐츠 산업의 도약과 창작 생태계 확장을 선도할 WAIFF Seoul 2026이 본격 출범했다는 데 큰 의미가 있다”며 “이 행사는 전 세계 영화인, 기술 전문가, 아티스트, 산업 리더들이 한자리에 모여 영화 예술과 기술 혁신의 새로운 방향을 제시하는 장으로 펼쳐지며, AI영화 성장의 새로운 지평을 열 것으로 기대한다”고 했다.

2026년 3월 6~7일 이틀간 열리는 WAIFF Seoul 2026은 공식 후원사로는 롯데, 미디어 파트너로는 국내 최고의 영자매체 코리아헤럴드와 함께 하면서 국내 최고 수준의 AI 영화제로의 도약을 준비하고 있다.

WAIFF Seoul은 국내외 생성형 AI를 활용한 단편 작품을 대상으로 본격적으로 경쟁 부문을 운영하며, 지난 10월 15일부터 공식 홈페이지를 통해 이미 출품 접수를 시작했다. 공모는 ▷AI 단편영화 ▷AI 쇼츠 시리즈 ▷AI 광고 ▷청소년 AI 영화 등 총 4개 부문으로 구성되며, 모든 부문은 생성형 AI 기술을 활용한 영상 창작물을 대상으로 한다.

영화제는 특히 경쟁 부문 외에도 워크숍, 패널 토크, 윤리 포럼, 산업 교류 세션 등 AI 기반 콘텐츠의 제작과 교육, 산업 협력을 아우르는 다양한 프로그램이 동시에 진행될 예정이다. 이를 통해 WAIFF Seoul 2026은 한국의 높은 첨단 기술력과 문화적 창의성을 결합한 최고의 영화제로 자리매김할 것으로 보인다.

영자매체 1위 코리아헤럴드 미디어파트너

한편 2026년 WAIFF Seoul은 AI를 예술ㆍ산업ㆍ교육 전반에 접목하는 혁신적 모델로서, AI와 예술이 결합된 새로운 창작 생태계를 선보인다. 영화제 기간 동안 AI 기반 영상ㆍ음향ㆍ스토리텔링 등 다양한 시도가 펼쳐지고, 국내외 창작자와 산업 관계자들이 함께 영화와 기술의 미래를 논의하는 장이 마련된다.

영화제에는 전세계적으로 내로라 하는 유명 인사들이 참여한다. 행사에는 전 애플 COO이자 인스티튜트 유로피아 회장인 마르코 란디(Marco Landi), 프랑스 아카데미상 수상 감독 클로드 를루슈(Claude Lelouch), 에미상 수상 작가 다비드 데펜디 (David Defendi)가 동참하며, 게이샤의 추억(Memoirs of a Geisha)과 패왕별희(Farewell My Concubine) 등으로 국제적 명성을 얻은 아시아의 전설적인 배우 공리(Gong Li)가 심사위원 및 명예위원장으로 참여한다. 이들은 유럽 중심의 AI 창작 네트워크를 통해 국내 창작자들에게 국제 협업과 글로벌 진출의 기회를 제공할 예정이다.

시상식에서는 각 부문 수상자에게 상금과 후원이 수여된다. 대표 수상작은 2026년 4월 프랑스 칸에서 열리는 WAIFF 본행사에 초청돼 글로벌 무대에서 상영될 예정이다.

주최 측은 “WAIFF Seoul은 국내 AI 콘텐츠 산업의 세계 진출을 촉진하며, AI 기반 영화 예술이 나아갈 방향을 제시하는 국제 영화제로 자리매김할 것”이라며 “거스를 수 없는 AI시대, AI윤리에 대해 철저하게 고찰하는 동시에 인간의 상상력를 과감히 불어넣는 AI영화제는 향후 영화산업의 새로운 패러다임을 제시할 것이며, IT강국 한국의 영화 산업에 새로운 지평을 열 도전이자 기회”라며 영화제 개최 의미를 설명했다.

내년 한불수교 140주년, 특별한 의미

한편 WAIFF Seoul은 Maison de l’Intelligence Artificielle, Departement des Alpes-Maritimes 등 유럽의 대표적 AI 기관들과 프랑스 정부의 후원을 받고 있으며, 2026년 한ㆍ불 수교 140주년을 기념해 주한프랑스대사관 문화과의 지원으로 진행된다는 점에서 더욱 의미가 깊다. 앞서 지난 6월 2일 알프-마리팀(Alpes-Maritimes) 지역 의회 의장이자 Maison de l’intelligence 대표 샤를 앙쥬 지네지(Charles Ange Ginésy)가 서울을 공식 방문해 서울 플라자 호텔에서 비전컬쳐와 함께 WAIFF 한국 공식 운영사 출범식을 진행했다. 관련 문의는 WAIFF SEOUL 공식 웹사이트.

ysk@heraldcorp.com