[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]동국대 WISE캠퍼스는 원자력에너지시스템공학과 이호준 박사과정생이 최근 서울엘타워에서 개최된 ‘2025 기후에너지 일자리 박람회 인력양성 우수성과 시상식’에서 한국에너지기술평가원(KETEP) 원장상(지역인재 부문)을 수상했다고 22일 밝혔다.

이호준 연구원은 경북지역 풍력에너지 클러스터 인재양성사업에 참여해 ‘부유식 해상풍력 무어링라인 긴장력 관리를 위한 자동 진단 알고리즘 개발’ 연구를 수행하고 있다.

이 연구는 자기센서 중 하나인 Elasto-Magnetic(E/M)센서 기술과 인공지능을 접목하여 무어링라인, PS텐던과 같은 인장재의 인장력을 자동으로 추정하고 모니터링하기 위한 기술을 개발한 것이다.

특히 이번 연구에서 제안한 Yoke type E/M 센서는 기존 Solenoid 방식이 가진 현장 권선의 한계를 극복하기 위해 개폐형으로 개발돼 간편한 탈부착이 가능하다는 특징을 지닌다.

이는 수중이나 고소 등 작업이 어려운 환경에서의 설치 편의성을 크게 향상시킬 뿐만 아니라 운용 중인 인장재에도 적용할 수 있도록 개선됐다는 점에서 E/M 센서의 현장 활용성 향상에 크게 기여할 수 있다.

이호준 박사과정생은 “이번 수상을 통해 지역 에너지 산업 발전에 기여할 수 있는 연구 성과로 평가받게 되어 영광스럽게 생각하고 앞으로도 지도교수님과 연구원들과 우수한 연구 성과를 지속적으로 창출할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

지도교수인 김주원 교수는 “학생들과 함께 노력하여 수행한 연구가 한국에너지기술평가원 원장상을 수상한 점은 매우 고무적인 일“이라며 ”앞으로도 학생들의 연구 활동 지원과 의욕 고취를 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.