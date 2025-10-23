[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경북 경산시는 전국에 인플루엔자(독감) 유행 주의보가 발령됨에 따라 예방접종과 개인위생 관리의 중요성을 당부했다.

22일 경산시에 따르면 질병관리청은 지난 17일 0시를 기점으로 전국에 ‘인플루엔자 유행 주의보’를 발령했다.

표본 감시 결과 최근 4주간 인플루엔자 의사 환자 발생이 지속 증가했으며 40주차(9월 28일~10월 4일)에 표본 감시 기관 의원급 외래환자 1000 명당 12.1명으로 이번 절기 인플루엔자 유행 기준(9.1명)을 초과했다.

연령별로는 모든 연령층에서 환자 발생이 증가하는 가운데 7~12세에서 가장 발생이 높았고 1~6세, 13~18세가 뒤를 이었다.

이번 유행 주의보는 예년보다 이른 시기의 유행 시작으로 소아·청소년 및 어르신 층에서 감염 증가가 예상되므로 특히 고위험군(소아, 어르신, 면역저하자, 임신부, 감염 취약 시설 등)에서 접종을 서둘러야 한다.

경산시는 어린이, 임신부, 중증 장애인, 60세 이상 어르신을 대상으로 인플루엔자 예방접종을 지원하고 있다.

안병숙 보건소장은 “인플루엔자는 예방이 최우선인 감염병인 만큼 적극적인 예방접종과 개인위생을 철저히 지키는 것이 감염확산을 줄이는 데 중요하다”고 말했다.