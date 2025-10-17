지난 5년간 ‘하이엔드(High-end)’ 브랜드가 적용된 아파트 공급이 매우 희소했던 것으로 조사됐다. 이에 희소성이 높은 하이엔드 단지가 경북 구미에 처음으로 공급에 나서면서 수요자들의 눈길을 끌고 있다. ‘두산위브더제니스 구미’가 바로 그 주인공이다.

국내 주거 시장에서 ‘하이엔드’ 브랜드로 불리는 곳은 대표적으로 현대건설의 ‘디에이치’, 두산건설의 ‘위브더제니스’, 롯데건설의 ’르엘‘, 대우건설의 ’푸르지오 써밋‘, 두산에너빌리티의 ’트리마제’, DL이앤씨의 ‘아크로’ 등이 있다.

이 단지들은 단순한 고급 아파트를 넘어 차별화된 입지와 마감재, 그리고 다양한 커뮤니티 시설 등을 특징으로 한다. 이러한 하이엔드 브랜드 아파트는 시장 내 공급 규모가 상대적으로 희소하다는 특징을 가지고 있다.

실제로 한국부동산원 청약홈 자료를 분석한 결과, 지난 5년동안(2021년~올해 9월 15일) 청약홈을 통해 청약 접수를 받은 총 60만3,849가구(특별공급 제외 기준) 중 하이엔드 브랜드가 적용된 가구는 2만7,868가구에 불과하다. 이는 전체 공급 물량의 약 4.6%에 해당한다.

해당 하이엔드 브랜드 단지에 접수된 청약 통장은 총 53만7,294건에 달하며 평균 19.28대 1의 청약 경쟁률을 기록했다. 반면, 하이엔드가 아닌 그 외 단지(57만5,981가구)의 경우, 평균 12.29대 1의 경쟁률을 보였다. 이는 통계적으로 하이엔드 단지에 대한 수요자들의 높은 관심을 시사하는 부분이다.

이러한 하이엔드 아파트는 ‘자산’의 가치를 상승시키는 핵심 동력으로 작용한다. 또 지역 내 상징적인 랜드마크로 자리매김하며, 일반 단지와는 확연히 다른 프리미엄을 형성한다. 이는 공급 희소성과 더불어 향후 가치 상승에 대한 높은 기대감으로 이어지며 수요자들의 선호를 집중시키고 있다.

국토교통부 실거래가 공개시스템 자료에 따르면, 대구 수성구 범어동에 위치한 ‘범어동 두산위브더제니스’의 전용면적 163㎡(42층)는 올해 7월 17억6,000만원에 거래되며 최고가를 경신했다. 이곳은 두산건설의 하이엔드 브랜드인 ‘위브더제니스’가 적용된 단지이며, 입주 17년차임에도 불구하고 범어동의 랜드마크 단지로 자리매김하고 있다.

이에 따라 구미 첫 하이엔드 아파트로 공급 되는 ‘두산위브더제니스 구미’가 17일(금) 성황리에 견본주택을 개관해 눈길을 끈다. 많은 방문객들이 견본주택을 찾은 만큼, 청약 열기도 뜨거울 것으로 전망되고 있다.

‘두산위브더제니스 구미’에 적용되는 두산건설의 하이엔드 브랜드 ‘두산위브더제니스’ 브랜드는 현재 영남권역 대표 부촌으로 꼽히는 부산 해운대구 마린시티와 대구 수성구 범어동에서 지역 대표 랜드마크 단지로서의 확고한 영향력을 보이고 있다.

특히 ‘두산위브더제니스’는 영남지역 주요 입지에서 청약 흥행과 공급이 활발히 이뤄짐에 따라 부산·대구·경상지역 수요층의 브랜드 선호도와 신뢰가 두텁게 형성된 브랜드다. 이렇듯, 영남권에서 탄탄한 입지를 다진 하이엔드 브랜드 ‘두산위브더제니스’가 적용된 ‘두산위브더제니스 구미’ 역시 수요자들의 큰 관심이 이어질 전망이다.

구미에 등장하는 첫 하이엔드 아파트인 만큼, 입주민들의 자부심을 높여줄 외관 특화 설계도 적용된다. 일부 동에 커튼월룩 디자인 적용으로 차별화된 프리미엄을 선보일 예정이다. 더불어 강렬한 랜드마크형 옥탑 구조물과 ‘위브더제니스’만의 시그니처 패턴이 건물 외벽과 문주에 정교하게 배치되어, 고급스러움과 랜드마크 단지로서의 위엄을 동시에 과시할 예정이다.

또한 제니스 커뮤니티에는 레스토랑, 영화감상실, 게스트하우스, 사우나, 맘스테이션, 피트니스, 골프연습장, 멀티스포츠룸, 작은도서관 등 구미에서는 보기 힘들었던 다채로운 커뮤니티 시설을 통해 입주민들이 단지 내에서 여가와 소셜 활동을 즐길 수 있도록 돕는다. 특히 지하 2층에는 건식세차장이 조성돼 입주민들의 편의성이 더욱 우수해질 전망이다.

또 이곳은 주거여건이 우수한 입지를 갖춰 눈길을 끈다. 단지 앞에는 구미시민운동장, 보조경기장, 구미시복합스포츠센터 등 다양한 스포츠 시설이 위치해 입주민들에게 건강한 라이프스타일을 선사할 예정이다. 또한 중앙근린공원 등 쾌적한 자연환경도 갖추고 있어 입주민들의 주거여건이 한층 쾌적해질 전망이다.

이에 더해 송정초·송정여중이 단지 바로 옆에 위치하고 광평중·금오고 등 인근 학교들과도 가까워 학세권 입지를 갖췄다. 구미시립중앙도서관 및 학원가 이용도 편리해 학령기 자녀를 둔 학부모들의 선호도가 높을 것으로 예상된다.

‘두산위브더제니스 구미’는 20일(월) 특별공급을 시작으로 21일(화) 1순위 청약 접수, 22일(수) 2순위 청약 접수를 진행한다. 이후 일정으로는 28일(화) 당첨자 발표가 진행될 예정이며 정당 계약은 11월 10일(월)~12일(수) 3일간 실시한다. 견본주택은 경상북도 구미시 신평동 일원에 마련돼 있다.