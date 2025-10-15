[헤럴드경제(칠곡)=김병진 기자]경북 칠곡군은 호국과 평화를 기치로 한 국내 유일의 민군(民軍) 통합 축제인 제12회 칠곡낙동강평화축제 및 제16회 낙동강지구전투 전승행사가 오는 16일부터 19일까지 4일간 칠곡보생태공원 일원에서 열린다고 15일 밝혔다.

이번 축제는 ‘평화, 칠곡이 아니었다면’이라는 주제로 열리며 경상북도, 칠곡군, 대한민국 국방부가 후원하고 (재)칠곡문화관광재단, 제2작전사령부가 주최·주관한다.

칠곡군은 ‘디지털 2.0 시대’를 맞아 기존의 축제 운영 방식에 디지털 기술을 접목한 ‘신개념 스마트 축제’를 전면 도입해 축제 관람객들의 편익과 효율성이 극대화할 것으로 기대된다.

‘평화를 위한 음악(Music for Peace)’과 ‘평화의 힘(Power of Peace)’이라는 두 가지 테마로 기획된 이번 축제 주요 체험·공연 프로그램은 ▶보물찾기328 ▶오십오게임 ▶960톤의 숲 ▶이프칠곡 ▶낙동아일랜드 ▶미스터트롯TOP7콘서트 ▶피스뮤직페스티벌 등이다.

평화 공연에는 ▶10월 16일 최정상 인기가수 박서진을 비롯해 홍진영, 박지후 ▶17일 미스터트롯3 TOP7 ▶18일 임창정, 이재훈, 민경훈, 손승연 ▶19일 자우림, 이승기, 다이나믹듀오 등 대한민국을 대표하는 아티스트들이 총출동해 평화를 노래하는 감동적 무대를 선사할 예정이다.

칠곡보 오토캠핑장에서는‘평화의 힘’이라는 주제 아래 KUH-1 수리온, UH-60 블랙호크, K-2전차, K-9자주포, 자주도하장비 등 대한민국을 지키는 최첨단 무기들을 선보일 예정이다.

칠곡군은 칠곡보 생태공원에서 열리는 낙동강평화축제와 함께 오는 18, 19일 양일간 왜관시가지 1번 도로에서 ‘205칠곡문화거리페스타’를 개최한다.

‘205칠곡문화거리페스타’는 유명 가수 중심의 무대가 아니라 마술·버블·서커스 등 거리 공연이 끊임없이 이어진다.

마칭밴드, 인형탈, 시니어 모델, 지역 청소년과 아동이 함께하는 개막 퍼레이드가 펼쳐지고, 거리 곳곳에서 꿈의 무용단과 풍물단, 난타 공연 등이 이어지며 축제의 분위기를 돋운다.

이번 축제의 백미는 7개 구역으로 나뉜 거리에서 이틀간 일곱 번 프로그램이 바뀌는 ‘205 놀이터’다. ▶분필 낙서로 거리를 캔버스 삼아 꾸미는 프로그램 ▶버블쇼와 체험이 함께하는 버블 놀이터 ▶랜덤플레이댄스와 다양한 게임 ▶못박기와 신발 던지기 등 가족 등이 참여할 수 있는 체험형 순서가 시간대별로 기다리고 있다.

김재욱 칠곡군수는 “신개념 스마트 시스템으로 운영되는 이번 칠곡낙동강평화축제는 넓은 주차장과 편리한 셔틀버스 운행 등으로 방문객의 편의를 도모했다”며 “대한민국 많은 국민이 찾아와 호국평화의 의미를 함께 나누고 지역경제도 활성화되기를 바란다”고 말했다.