국내 상장사 공시 신뢰도·글로벌 접근성 강화

[헤럴드경제=박성준 기자] 금융감독원은 상장사 등이 재무공시를 작성할 때 사용하는 ‘확장형 기업보고 언어(XBRL)’ 공시시스템이 국제표준기구로부터 ‘XBRL 국제표준 인증’을 획득했다고 15일 밝혔다.

금감원은 지난 2007년 XBRL 재무공시 제도를 도입한 이후, 상장사 부담 완화와 안정적 운영을 위해 자체 XBRL 작성기를 개발·보급했다. 최근 국내외 투자자의 데이터 활용 수요가 확대되고 해외 감독당국의 전자공시시스템(DART) 벤치마킹이 늘면서, 시스템 전반의 국제표준 인증을 추진했다.

이번 인증은 국제 XBRL협회가 금감원의 데이터 작성·검증 시스템을 점검한 뒤 국제표준에 부합함을 공식 인정한 것이다. 민간 상용 소프트웨어 중심의 국제 XBRL 공시 생태계에서 감독당국의 공시시스템이 인증을 받은 것은 세계 최초 사례다. 이번 인증을 통해 한국 DART가 글로벌 디지털 공시 플랫폼으로 자리매김하는 계기가 될 것으로 금감원은 기대하고 있다.

금감원은 앞으로 국제 XBRL협회가 운영하는 글로벌 공시 플랫폼에 국내 상장사 재무공시 정보를 공개하는 방안을 협의 중이며, 외국인 투자자의 접근성을 높이기 위해 영문 공시채널도 확대할 계획이다.

금감원 관계자는 “이번 인증을 통해 금감원 XBRL 데이터에 대한 국제적 신뢰가 한층 높아질 뿐만 아니라, 고품질 데이터에 기반해 국내 상장사들이 글로벌 자본시장에서 기업 가치를 제대로 평가받을 기회가 확대될 것”이라고 말했다.