프리미엄 김 브랜드…주요 수출국 대형유통업체 입점 추진

[헤럴드경제(무안)=김경민기자]전남도가 신안 갯벌에서 생산된 곱창돌김으로 만든 프리미엄 김 브랜드 ‘K-전남김’을 출시하며 김 산업 세계화에 본격 나섰다.

전남은 전국 김 생산량의 80% 이상을 차지하는 국내 최대 생산지로, 유네스코 세계자연유산 갯벌의 90.4%가 전남에 위치해 있어 최적의 김 생산 여건을 갖추고 있다.

전 세계적으로 로컬 크리에이터, 로컬 이코노미의 가치가 커지는 가운데 전남 김의 발전 가능성은 무한하다.

전남도는 이번 브랜드 출시를 계기로 전남 김을 ‘세계가 사랑하는 K-푸드’ 대표 상품으로 육성하고, 글로벌 시장에서 ‘검은 반도체’로 불리는 김의 가치를 널리 알리며 프리미엄 상품화 전략을 추진할 계획이다.

또한 김의 역사와 가치를 스토리텔링으로 담은 K-전남김 팸플릿을 제작해 해외 바이어와 소비자가 김의 매력을 쉽게 이해하고 즐길 수 있도록 했다.

팸플릿에는 ‘왜 김이라 부를까’라는 코너를 마련해 1640년께 전남 광양에서 김여익이 김 양식법을 최초로 개발했고, 그의 성을 따 ‘김’이라 불리게 된 이야기를 소개했다. 또한 1714년 당시 광양군 현감 허심의 기록을 인용해 ‘처음으로 김 양식을 시작해 김 양식법을 개발했으며, 세상 사람들에게 좋은 음식을 조리케 하였으니 세상에 드문 식견이 아니겠는가’라는 구절을 실어 전남이 세계 최초 김 양식의 본고장임을 강조했다. 이밖에도 김의 영양성분과 건강·다이어트·성장 효과, 김부각·김밥·김자반 등 글로벌 활용법을 인포그래픽으로 구성해 시각적 이해도를 높였다.

‘K-전남김’은 전남 김 상품화 개발 및 마케팅 지원사업 공모에 선정된 ㈜신안천사김이 생산한 제품으로 판매 수익금 일부는 연말 전남도의 사회공헌 사업에 사용될 예정이다.

전남도는 지난 9월 13일 서울아프리카페스티벌에서 홍보관을 운영해 김의 역사와 영양, 건강효과를 알리고 K-전남김 시식행사를 진행해 관람객의 호응을 얻었다. 앞으로 해외 상설판매장, H마트 온라인몰, Weee, 아마존 전남 브랜드관 등에 입점해 온·오프라인 마케팅을 본격화하고, 김밥·김부각·김스낵 등 글로벌 소비 트렌드를 접목한 체험형 홍보도 확대할 방침이다.

내년에는 글로벌 대형유통업체 입점을 기념한 대형 판촉행사를 열고, 해외 인플루언서를 활용한 SNS 바이럴 마케팅 등 다각적 홍보전략을 추진해 세계 각국 바이어와 소비자에게 ‘K-전남김’을 각인시킬 계획이다.

제품 구매는 제조사인 ㈜신안천사김을 통해 가능하며, 오는 11월부터는 자사몰과 남도장터 등 온라인몰에서도 판매된다.

신현곤 전남도 국제협력관은 “김 산업은 전남 수산업의 핵심 성장축이자 세계시장에서 성장 잠재력이 가장 큰 케이푸드(K-Food)”라며 “이번 K-전남김 출시는 김의 본고장 전남을 세계시장에 알리고, 케이푸드 수출을 지속적으로 선도하고 홍보해 농어민 소득 안정과 지역경제 활성화에도 크게 기여할 것”이라고 말했다.